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Запись от Сен 3, 2019 в 17:36 · by 0

Прогноз и ставки Уэллинг Юнайтед — Истборн Боро (03.09.19)

Прогноз на матч Уэллинг Юнайтед – Истборн Боро

Огромное количество футбольных поединков пройдет сегодня в Англии. В одном из таких матчей между собой сойдутся такие команды, как Уэллинг и Интборн Боро.

Как по мне, ставку в этом поединке стоит сделать на то, что победа достанется команде хозяев. Думаю, что ставку в таком случае необходимо сделать на коэффициент 1,97. Думаю, что победа может быть вполне и в 2 мяча, но я бы рисковать в таком случае не стал.

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Прогноз и ставки Уэллинг Юнайтед — Истборн Боро (03.09.19)

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