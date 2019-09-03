Прогноз и ставки Барроу — Хартлпул Юнайтед (03.09.19)

Прогноз на матч Барроу – Хартлпул Юнайтед

Огромное количество футбольных поединков пройдет сегодня в Англии. В одном из таких матчей между собой сойдутся такие команды, как Барроу и Хартлпул Юнайтед.

Думаю, что ставку в предстоящем поединке лучше всего делать на то, что голов по итогам этой встречи будет забито довольно много. Коэффициент на этот исход, а точнее на то, что каждая команда сумеет забить хотя бы по голу, составляет 1,75. Думаю, что на это и стоит поставить в таком матче.

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