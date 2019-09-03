Прогноз, ставки и коэффициенты Кеттеринг Таун — Бостон Юнайтед (03.09.19)

Прогноз на матч Кеттеринг Таун – Бостон Юнайтед

Огромное количество футбольных поединков пройдет сегодня в Англии. В одном из таких матчей между собой сойдутся такие команды, как Каттеринг и Бостон Юнайтед.

Ставку в предстоящем поединке по итогам матча лично я бы сделал на голы, а не на исход поединка. Как по мне, так лучше всего тут зайдет ставка на обе забьют. Встречаются две результативные команды, которым есть что делить и они должны забивать прилично голов.

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