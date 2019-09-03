ГазетаVB.ru - новости Нидерландов. Для всех кто интересуется что происходит на политической, спортивной и общественной арене Голландии. Идет набор авторов проживающих в Ротердаме и Гааге. Для сотрудничества пишите нам на почту krutlesha@yandex.ru
Запись от Сен 3, 2019 в 18:06 · by 0

Прогноз и ставки Тонбридж Энджелс — Дартфорд (03.09.19)

Прогноз на матч Тонбридж Энджелс – Дартфорд

Огромное количество футбольных поединков пройдет сегодня в Англии. В одном из таких матчей между собой сойдутся такие команды, как Тонбридж и Дартфорд.

Как по мне, эти две команды показывают довольно уверенную игру. Думаю, что стоит поставить в таком матче не на исход, а на голы. Думаю, что лучше всего в этом матче зайдет ставка на то, что обе из них забьют минимум один раз. 1,66 на такой исход — это вполне логично.

Хоккей, КХЛ:
Уверенный прогноз от scavzen на «Йокерит» – «Авангард»


Материал

Прогноз и ставки Тонбридж Энджелс — Дартфорд (03.09.19)

написан авторами сайта, копирование и тиражирование только с разрешения администрации.
Copyright © 2019 ГазетаVB — Новости Нидерландов. Все права принадлежат правообладателям.