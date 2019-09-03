Прогноз и ставки Тонбридж Энджелс — Дартфорд (03.09.19)

Прогноз на матч Тонбридж Энджелс – Дартфорд

Огромное количество футбольных поединков пройдет сегодня в Англии. В одном из таких матчей между собой сойдутся такие команды, как Тонбридж и Дартфорд.

Как по мне, эти две команды показывают довольно уверенную игру. Думаю, что стоит поставить в таком матче не на исход, а на голы. Думаю, что лучше всего в этом матче зайдет ставка на то, что обе из них забьют минимум один раз. 1,66 на такой исход — это вполне логично.

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