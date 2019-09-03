Прогноз Конкорд Рэйнджерс — Брейнтри Таун (03.09.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Конкорд Рэйнджерс – Брейнтри Таун

Огромное количество футбольных поединков пройдет сегодня в Англии. В одном из таких матчей между собой сойдутся такие команды, как Конкорд Рейнджерс и Брэйнтри.

Как по мне, так ставку в этом матче стоит сделать на победу коллектива хозяев. Думаю, что они побеждать должны довольно уверенно. Коэффициент на этот исход довольно высокий и думаю, что это единственный вариант ставки на такую сложную игру.

КХЛ. Прогноз:

Прогноз от эксперта на матч «ЦСКА» – «Ак Барс», 3 сентября 2019



Прогноз на матч Конкорд Рэйнджерс – Брейнтри Таун

Огромное количество футбольных поединков пройдет сегодня в Англии. В одном из таких матчей между собой сойдутся такие команды, как Конкорд Рейнджерс и Брэйнтри.

Как по мне, так ставку в этом матче стоит сделать на победу коллектива хозяев. Думаю, что они побеждать должны довольно уверенно. Коэффициент на этот исход довольно высокий и думаю, что это единственный вариант ставки на такую сложную игру.

КХЛ. Прогноз:

Прогноз от эксперта на матч «ЦСКА» – «Ак Барс», 3 сентября 2019