Прогноз и ставки Гримсби Таун — Сканторп Юнайтед (03.09.19)
Прогноз на матч Гримсби Таун – Сканторп Юнайтед
Здравствуйте любители ставок
Фуибол.Трофей Английской Лиги
Сегодня встретятся Гримси — Сканторн Юнайтед
Гримси куда будет лучше чем Сканторн , на данный момент форма у них ужасная
В своей лиге они не плохо начали сезон в отличии от гостей
В очных встречах Сканторн выглядили лучше но тогда и команда была намного лучше и сильнее
В данной встречи гости вполне могут поборться за победу а также спокойно забить два гола
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