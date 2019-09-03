Прогноз и ставки Гримсби Таун — Сканторп Юнайтед (03.09.19)

Прогноз на матч Гримсби Таун – Сканторп Юнайтед

Здравствуйте любители ставок

Фуибол.Трофей Английской Лиги

Сегодня встретятся Гримси — Сканторн Юнайтед

Гримси куда будет лучше чем Сканторн , на данный момент форма у них ужасная

В своей лиге они не плохо начали сезон в отличии от гостей

В очных встречах Сканторн выглядили лучше но тогда и команда была намного лучше и сильнее

В данной встречи гости вполне могут поборться за победу а также спокойно забить два гола

4 сентября 2019, Прочие турниры:

Прогноз на матч «Федерер» – «Димитров» с коэффициентом 1,81