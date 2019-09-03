«Йовил Таун» — «Саттон Юнайтед». 03.09.19. Прогноз и ставки на матч

Футбол сегодня. Йовил Таун – Саттон Юнайтед. Прогноз на матч от экспертов

Футбол сегодня. Йовил Таун – Саттон Юнайтед. Прогноз на матч от экспертов

3 сентября 2019 в 21.45 (МСК) начнется матч чемпионата Англии (Национальная Конференция), в котором Йовил Таун на своем поле будет принимать Саттон Юнайтед. Эксперт Freesupertips Брэдли Гиббс делится с нами своим прогнозом на матч Йовил Таун – Саттон Юнайтед.

Йовил Таун – Саттон Юнайтед. С чем команды подходят к матчу?

Йовил Таун после трех поражений подряд в прошлом туре Национальной Конференции одержал победу со счетом 3:1 в поединке против Ноттс Каунти. Что касается Саттон Юнайтед, то в прошлом туре он на своем поле потерпел разгромное поражение от Мейденхед Юнайтед (0:3).

Йовил Таун в прошлом сезоне выступал во Второй английской Лиге, но занял двадцать четвертое место и вылетел в Национальную Конференцию. Нет сомнений в том, что руководство клуба ставит задачей вернуться в профессиональную Лигу. Однако, Йовил Таун в первых восьми матчах одержал всего три победы, один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Нельзя сказать, что Йовил Таун демонстрировал плохой футбол, но сказывается проблема в атаке и обороне, поскольку в настоящее время разница забитых и пропущенных мячей +1.

Дома Йовил Таун демонстрирует приличные результаты, по сравнению с гостевыми поединками. Семь из десяти очков перчаточники набрали на своем поле, дважды одержав победу и по одному разу сыграв вничью и проиграв. Как уже говорилось выше, в прошлом туре Национальной Конференции Йовил Таун обыграл Ноттс Каунти, и он это сделал на своем поле. Таким образом, перед предстоящей поединком перчаточники должны быть настроены исключительно на положительный результат.

Что касается Саттон Юнайтед, то он, в отличие от Йовил Таун, гораздо лучше играл на выезде. Подопечные Пола Досвелла не проиграли ни одного гостевого поединка, два раза одержав победу и два раза сыграв вничью. В этих четырех поединках Саттон Юнайтед забил шесть голов, а пропустил три. Йовил Таун, несмотря на плачевные результаты, тоже умеет забивать. В последних пяти матчах перчаточники забили девять голов. Однако, в этих пяти матчах Йовил Таун пропустил восемь голов. Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, эксперт ждет голы от обеих команд в сегодняшнем поединке.

Йовил Таун – Саттон Юнайтед. Факты статистики перед матчем

• Йовил Таун выиграл все домашние матчи текущего сезона;

• Саттон Юнайтед забивал голы во всех гостевых поединках Национальной Конференции этого сезона;

• Обе команды забивали голы в трех из четырех домашних матчей Йовил Таун этого сезона, а также в трех выездных матчах Саттон Юнайтед.

Прогноз на матч Йовил Таун – Саттон Юнайтед от эксперта Freesupertips Брэдли Гиббса:

Голы от обеих команд.

Прогноз на матч Йовил Таун – Саттон Юнайтед

Национальная лига Англии.Йовил Таун-Саттон Юнайтед.Хозяева лишь в прошлом туре прервали серию поражений,которая насчитывала три игры,сумев обыграть Ноттс Каунти 3:1.Саттон в прошлом туре проиграл дома Мейденхед Юнайтед 0:3.Из статистики становится ясно,что Йовил лучшие играют дома,а Саттон-в гостях.Команды играют в открытый футбол,и как результат-их игры зачастую результативные.Нас ждет интересное противостояние с голами от обеих команд.

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