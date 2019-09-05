Прогноз и ставки Сингапур — Йемен (05.09.19)

Прогноз редакции на матч Сингапур — Йемен



Азиатский отбор на чемпионат мира. Группы D. В ней будут оспаривать путевку на ЧМ такие сборные, как Палестина, Йемен, Сингапур, Саудовская Аравия и Узбекистан. На общей фоне выделяется банда из Саудовской Аравии, в составе которой есть немало отличных исполнителей, которые выступают в европейских чемпионатах. В первом туре Сингапур начнет свой путь домашним матчем против Йемена. Выделить фаворита в этой паре довольно сложно, да и коэффициент на победу каждой команды примерно одинаковый.

Ориентировочные составы на матч Сингапур – Йемен:

Сингапур (4-4-1-1) Бин Абдулла Санни – Мод Арифин, Бахарудин, Ирван, Сузлиман – Хамза, Харан, Шафиг, Ахмад Назар – Куак, Бин Фанди Ахмад

Не сыграют: —

Йемен (5-4-1) Али Ал Харш – Махди, Бокшан, Абдуради, Аммар ХАмсан, Ба Ровис – Ал Матари, Ал Саси, Ал Хят, Ал Сарори – Кмад Мансур

Не сыграют: —

Прогноз на матч Сингапур – Йемен:

Йемен последний раз выигрывал на выезде аж в середине 2016 года. Тогда им удалось обыграть Мальдивы на их поле со счетом 2-0. С тех пор у йеменцев одни поражения и иногда ничьи. Часто им удается проигрывать в борьбе, как недавно с Ираком и Оманом. Сингапур последнее время хорош в домашних матчах, но сделаем поправку на слабость соперников. Всё-таки Фиджи, Монголия и прочие «тиморы» слишком слабы даже для сингапурцев. В целом стоит отметить, что при равенстве сил у этих команд редко бывают верховые матчи, поэтому здесь стоит заиграть «низ». Наш прогноз — ТМ 2,0 за 1.92.