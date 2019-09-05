ГазетаVB.ru - новости Нидерландов. Для всех кто интересуется что происходит на политической, спортивной и общественной арене Голландии. Идет набор авторов проживающих в Ротердаме и Гааге. Для сотрудничества пишите нам на почту krutlesha@yandex.ru
Запись от Сен 5, 2019 в 02:46 · by 0

Прогноз и ставки Сингапур — Йемен (05.09.19)

Прогноз редакции на матч Сингапур — Йемен

Азиатский отбор на чемпионат мира. Группы D.  В ней будут оспаривать путевку на ЧМ такие сборные, как Палестина, Йемен, Сингапур, Саудовская Аравия и Узбекистан. На общей фоне выделяется банда из Саудовской Аравии, в составе которой есть немало отличных исполнителей, которые выступают в европейских чемпионатах. В первом туре Сингапур начнет свой путь домашним матчем против Йемена. Выделить фаворита в этой паре довольно сложно, да и коэффициент на победу каждой команды примерно одинаковый.

Ориентировочные составы на матч Сингапур – Йемен:

Сингапур (4-4-1-1) Бин Абдулла Санни – Мод Арифин, Бахарудин, Ирван, Сузлиман – Хамза, Харан, Шафиг, Ахмад Назар – Куак, Бин Фанди Ахмад

Не сыграют:

Йемен (5-4-1) Али Ал Харш – Махди, Бокшан, Абдуради, Аммар ХАмсан, Ба Ровис – Ал Матари, Ал Саси, Ал Хят, Ал Сарори – Кмад Мансур

Не сыграют:

Прогноз на матч Сингапур – Йемен:

Йемен последний раз выигрывал на выезде аж в середине 2016 года. Тогда им удалось обыграть Мальдивы на их поле со счетом 2-0. С тех пор у йеменцев одни поражения и иногда ничьи. Часто им удается проигрывать в борьбе, как недавно с Ираком и Оманом. Сингапур последнее время хорош в домашних матчах, но сделаем поправку на слабость соперников. Всё-таки Фиджи, Монголия и прочие «тиморы» слишком слабы даже для сингапурцев. В целом стоит отметить, что при равенстве сил у этих команд редко бывают верховые матчи, поэтому здесь стоит заиграть «низ». Наш прогноз — ТМ 2,0 за 1.92.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить


Материал

Прогноз и ставки Сингапур — Йемен (05.09.19)

написан авторами сайта, копирование и тиражирование только с разрешения администрации.
Copyright © 2019 ГазетаVB — Новости Нидерландов. Все права принадлежат правообладателям.