Прогноз и ставки Сингапур — Йемен (05.09.19)
Прогноз редакции на матч Сингапур — Йемен
Азиатский отбор на чемпионат мира. Группы D. В ней будут оспаривать путевку на ЧМ такие сборные, как Палестина, Йемен, Сингапур, Саудовская Аравия и Узбекистан. На общей фоне выделяется банда из Саудовской Аравии, в составе которой есть немало отличных исполнителей, которые выступают в европейских чемпионатах. В первом туре Сингапур начнет свой путь домашним матчем против Йемена. Выделить фаворита в этой паре довольно сложно, да и коэффициент на победу каждой команды примерно одинаковый.
Ориентировочные составы на матч Сингапур – Йемен:
Сингапур (4-4-1-1) Бин Абдулла Санни – Мод Арифин, Бахарудин, Ирван, Сузлиман – Хамза, Харан, Шафиг, Ахмад Назар – Куак, Бин Фанди Ахмад
Не сыграют: —
Йемен (5-4-1) Али Ал Харш – Махди, Бокшан, Абдуради, Аммар ХАмсан, Ба Ровис – Ал Матари, Ал Саси, Ал Хят, Ал Сарори – Кмад Мансур
Не сыграют: —
Прогноз на матч Сингапур – Йемен:
Йемен последний раз выигрывал на выезде аж в середине 2016 года. Тогда им удалось обыграть Мальдивы на их поле со счетом 2-0. С тех пор у йеменцев одни поражения и иногда ничьи. Часто им удается проигрывать в борьбе, как недавно с Ираком и Оманом. Сингапур последнее время хорош в домашних матчах, но сделаем поправку на слабость соперников. Всё-таки Фиджи, Монголия и прочие «тиморы» слишком слабы даже для сингапурцев. В целом стоит отметить, что при равенстве сил у этих команд редко бывают верховые матчи, поэтому здесь стоит заиграть «низ». Наш прогноз — ТМ 2,0 за 1.92.
Фрибет без условий и депозитов
Повторить