Прогноз Индия — Оман (05.09.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Индия — Оман



Население Индии превышает один миллиард жителей, но среди них оказалось слишком маленькое количество талантливых футболистов. Именно поэтому сборная страны выглядит не лучшим образом и никогда ничего не добивалась. Тем не менее, она есть и какие-то локальные цели все же преследует. Например, не проиграть Оману с разгромным счетом, а с гандикапом в один мяч. Но вряд ли гости согласны играть в пол силы, так как судя по товарищеским матчам, они находятся в прекрасной форме и готовы доминировать.

Ориентировочные составы на матч Индия — Оман:

Индия (4-5-1): Сандху — Десай, Нарендер, Бхек, Котал — Тапа, Сингх, Самад, Сингх, Чангт — Четри

Не сыграют: —

Оман (4-4-2): Аль-Рушаиди — Аль-Бусаиди, Аль-Мусалами, Аль-Брайки, Аль-Мухаини — Салех, Кано, Аль-Саади, Аль-Хосни — Аль-Хажири, Аль-Хасани

Не сыграют: —

Прогноз на матч Индия — Оман:

В этом году Индия взял третье место в Кубке Короля Таиланда, но это еще смешней, чем победа московского “Спартака” на “Копа Дель Соль”. Таким результатом вряд ли испугаешь Оман, который приедет в самую многочисленную страну мира за победой. Сами гости провели это лето неплохо, так как количество поражений было сведено до минимума. Зато сколько побед, сколько голов и сколько успешных поединков. Так что у нас не может быть никаких сомнений, что победителем этого противостояния станет Оман. Ставим на П2 с коэффициентом 1,74