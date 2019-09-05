Прогноз и ставки Бразилия — Черногория (05.09.19)

Прогноз редакции на матч Бразилия — Черногория



У бразильцев всегда довольно веселая команда, которая способна преподнести сюрпризы на крупных международных турнирах. Однако на чемпионате мира в Китае от них не ждали многого. Уже после двух стартовых игр можно констатировать, что сборная Бразилии превзошла ожидания. Ветераны Варежао и Барбоза словно обрели вторую молодость, а более молодые партнеры не отстают от них. Две победы в двух матчах и сенсационный вынос мощной греческой команды дорого стоят. Закрепить успех в группе бразильцы постараются в матче с явно разочаровавшей командой Черногории.

Ориентировочные составы на матч Бразилия — Черногория:

Бразилия: Луз — Барбоза, Гарсия — Кабокло, Варежао

Черногория: Дублевич — Иванович, Радончич — Сехович, Йокич

Прогноз на матч сборная Бразилии — сборная Черногории:

Бразильцы отлично продемонстрировали, как нужно действовать против звездной греческой сборной. Им удалось сдержать главную звезду всего чемпионата мира Янниса Адетокунбо. За 28 минут на паркете греческий атлет набрал всего 13 очков. К тому же, бразильцы смогли переиграть греков на их же поле. Бразилия выиграла больше подборов чем высоченные греки. Ключевой стала третья четверть, которая считается тренерской. Наставник бразильцев продемонстрировал, что умеет подстраиваться под соперника прямо во время игры.

Черногорцы вообще не впечатлили, без особенной борьбы слив оба матча и грекам, и новозеландцам. Старания Ника Вучевича поддержать особенно некому. Думается, что и в матче с бразильцами черногорцам мало что светит. Сами бразильцы не станут лезть из кожи вон, чтобы выиграть с крупным счетом любой ценой. Поэтому предлагаем сыграть аккуратную фору. Возьмем победу сборной Бразилии с форой (-9,5) за коэффициент 2,08