Прогноз и ставки Палестина — Узбекистан (05.09.19)

Палестина

Сборная Палестины очень сильно прогрессирует в последние годы. В 2015 году впервые пробилась в финальную стадию кубка Азии. В этом году повторила успех. Но из группы так и не вышла. Как ни странно в составе команды достаточное количество легионеров.Правда играют они в Египте, Чили, американской МЛС… Есть правда и один «европеец» в шведской Ландскорне вратарь Кадура числится. Так, что квалификация этих футболистов может чуть и выше чем у аборигенов и её хватает, что бы как в последнем матче обыгрывать дома Сирию, или даже в гостях Йемен, но на более квалифицированный Узбекистан наверняка этого будет не достаточно.

Узбекистан

Что-то сильно высокий коэффициент тут на Узбекистан выкатили. А ведь он выиграл все 3 имеющиеся лички у Палестины и не пропустил в них ни одного мяча. В 2х последних матчах так же одержал победы над Северной Корей и Сирией. И снова в сухую. Большинство футболистов команды представляют местные Пахтакор и Локомотив. Но есть и несколько легионеров. Из которых стоит выделить Ахмедова, сейчас за Шанхай играет 3 гола в 12ти матчах забил. А ранее защищал цвета Анжи и Краснодара. И Шомуродова. 7 мячей уже забил в 8ми матчах за Ростов. Между прочим лучший бомбардир сейчас в российском чемпионате.

Прогноз

На ряду с Саудовской Аравией узбеки идут в своей группе фаворитом. И им вполне по плечу завоевать тут первые 3 очка в квалификации к кубку Азии не смотря на выездной статус матча. Состав у них мощнее и сыграннее. А наличие опытнейшего аргентинского наставника Эктора Куппера, тренировал Парму, Интер, Валенсию, сборные Египта и Аргентины, только повышает шансы Узбекистана на победу в этом матче.

Прогноз редакции на матч Палестина — Узбекистан



В сборной Узбекистана наконец-то появился настоящая звезда. Пусть и не всемирного масштаба, но хотя бы на уровне СНГ точно. Шомуродов в этом сезоне стал одним из лучших бомбардиров чемпионата России, забив пять мячей за “Ростов”. Нападающий уже под прицелом нескольких топ-клубов и наверняка следующий сезон начнет в более статусной команде. Хоть азиатский отборочный цикл на чемпионат мира не самая привлекательная витрина для скаутов, но Эльдору не помешают и несколько красивых голов за сборную.

Ориентировочные составы на матч Палестина — Узбекистан:

Палестина (4-4-2): Али — Аль-Бахдари, Балах, Батран, Даббах — Дарвиш, Фарави, Хамед, Жабер — Рашид, Харайлах

Не сыграют: —

Узбекистан (4-4-2): Суянов — Исмаилов, Хамробеков, Хашимов, Машарипов — Рузиев, Сайфиев, Урунов, Тухтакхужаев — Ахмедов, Шомуродов

Не сыграют: —

Прогноз на матч Палестина — Узбекистан:

Тем более, в товарищеских играх Шомуродов уже ни раз выручал свою национальную команду, так что и в официальных встречах от него ждут голов. Но и без этого Узбекистан считается фаворитом этой пары, так как Палестина не самый сильный соперник на континенте. Даже когда они дома, ожидать от них опасности не стоит. Но и гости крайне нестабильны, поэтому на них и дают такой большой коэффициент. Однако, мы рискнем и поставим на П2 за 2,05. С такой атакующей линией грех не выйти победителем против палестинцев.