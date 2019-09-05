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Запись от Сен 5, 2019 в 03:15 · by 0

Прогноз Пасифик — Фордж (05.09.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Пасифик – Фордж

Предстоящей ночью пройдет множество футбольных матчей. В одной из таких игр между собой сыграют такие команды, как Пацифик и Фордж.

Думаю, что ставить в таком матче лучше всего на команду гостей. Они показывают хороший футбол и скорее всего сумеют победить в этом поединке. Коэффициент на такое событие составляет 1,96 и думаю, что это самый логичный вариант ставки в таком матче, на нем и предлагаю остановиться здесь.

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Прогноз Пасифик — Фордж (05.09.19), ставки и коэффициенты

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