Прогноз редакции на матч Турция — Чехия

Прогноз, ставки и коэффициенты Турция — Чехия (05.09.19)

Турция — Чехия 05.09.2019

Турция — Чехия 05.09.2019

04.09.2019 32 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Александр Головин

Заключительный матч предварительного турнира в группе E сыграют сборные Турции и Чехии. До старта чемпионата именно эти команды были претендентами на второе место в квартете, поскольку первое изначально было отдано фаворитам – американцам. На момент очной встречи турки с чехами имеют по одной победе в активе (над сборной Японии) и по одному поражению в пассиве (от сборной США). По игре предпочтительнее выглядят турки, но чешская команда вряд ли просто так уступит путевку в следующий раунд. Составим прогноз на этот матч для успешной ставки.

П1 (1.27) П2 (4.14) Турция Чехия Чемпионат мира по баскетболу 2019. Китай. 05.09.2019 11:30



Турция

В первом туре команда Турции играла с аутсайдерами группы – японцами. Победа была взята достаточно убедительно: турки строго сыграли в обороне и были в меру результативны (86:67). Вторая игра турецкой команды – против американской Dream Team – выдалась очень упорной. Турки вели в счете по ходу матча, но в овертайме упустили победу с разницей всего лишь в одно очко (92:93). Даже со скидкой на не самый сильный состав сборной США надо отдать должной турецкой команде. На такой волне они способны уверенно разобраться с чехами.

Чехия

Команда Чехии выступает на мировом форуме на своем уровне и в меру своих возможностей. В матче японцами была добыта вполне уверенная победа 89:76. А игра против американской сборной выдалась гораздо менее успешной (67:88). В защите чехи действуют неплохо, пропуская на самую малость больше, чем американцы и турки, однако забивают ощутимо меньше. Только запредельный настрой и везение помогут им справиться с поймавшими кураж турками в противостоянии за вторую путевку в групповую стадию ЧМ.

Наш прогноз на матч Турция — Чехия

В этой паре эксперты Online-Bookmakers.com отдают предпочтение турецкой сборной. Небольшой сюрприз турки уже преподнесли, что сразу же отразилось на котировках сборной США у букмекеров. Действуя в том же ключе и четко следуя тренерским установкам, они должны взять уверенную победу в матче против средней по силе чешской сборной.

Лучшими ставками на этот матч, по нашему мнению, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Турция — Чехия Ставка: Победа Турции с преимуществом больше 5,5 Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Турция — Чехия Ставка: Тотал с ОТ больше 154,5 Коэфф: 1.92 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз редакции на матч Турция — Чехия



На чемпионате мира, как и на любом крупном международном баскетбольном турнире, есть сборная США и все остальные. Класс американцев намного выше соперников, и они в любом составе являются главными претендентами на золотые медали. Однако не самая звездная сборная Турции решила с этим поспорить и едва не вынесла американцев! Турки дотерпели до овертайме, в котором проиграли с разницей всего в одно очко — 92:93. Согласитесь, это крайне достойный и мощный результат. Сборная Чехии выглядела против США явно слабее, но в случае победы на турками может оформлять проход в следующий раунд.

Ориентировочные составы на матч Турция — Чехия:

Турция: Эрден — Балдай, Махмутоглу — Осман, Ильясова

Чехия: Саторански — Ауда, Балвик — Бохабик, Гурбан

Прогноз на матч сборная Турции — сборная Чехии:

Безусловно, то, что турки сумели столь сильно потрепать нервы самим американцам, пока является главной сенсацией чемпионата мира в Китае. Турецким баскетболистам удалось нейтрализовать индивидуально сильного соперника. Об этом говорит и тот факт, что тремя самыми результативными игроками встречи стали Ильясова, Махмутоглу и Коркмаз. К тому же, турки смогли забрать третью и четвертые четверти, доказав, что держались в первой половине отнюдь не случайно.

Тем не менее, турки находятся с чехами абсолютно в равном турнирном положении. В активе обеих команд по одной победе над откровенно слабой сборной Японии и по одному поражению от США. У чехов в полном порядке лидер команды Томаш Саторански, но это, пожалуй, и все, на что они могут рассчитывать. Согласно букмекерским котировкам фаворитом являются именно турки. Плюс ко всему, их уверенная игра с американцами вселяет оптимизм. У них не было проблем с набором очков в обеих встречах на турнире и они сильнее чехов по составу. Поэтому умеренная победа турков выглядит отличным вариантом. Наш прогноз: победа сборной Турции с форой (-6,5) за коэффициент 1.62.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку

Повторить





Баскетбол утром. Турция – Чехия. Прогнозы на матч Чемпионата Мира (5 сентября)

Баскетбол утром. Турция – Чехия. Прогнозы на матч Чемпионата Мира (5 сентября)

5 сентября в 11:30, в матче 3 тура Чемпионата мира по баскетболу встретятся сборные Турции и Чехии. Поединок состоится в Шанхае на паркете «Shanghai Oriental Sports Center».

Эксперты БК «Bwin», ставят на викторию турецкой команды. На успех Турции коэффициент составляет 1,30. На ничью коэффициент составляет 16,00. На победу Чехии букмекеры ставят 4,36. Интересны и высоки коэффициенты на тотал матча, букмекер предлагает следующие котировки: ТБ 156,5 – 1,93, а ТМ 156,5 – 1,89.

Турецкая команда отлично проявляет себя на нынешнем турнире. В первом круге команда Арды Демирбага уверенно победила Японию 86-67. А во втором туре должны были переигрывать американскую дрим-тим. Выигрывая за 2 секунды до конца основного времени 2 очка, но нарушили правила, в итоге сыграв вничью. В концовке овертайма турки также были впереди, плюс бросали 4 штрафных броска кряду, но ни разу не попали в кольцо, и в итоге уступили 92-93. Несмотря на поражение в числе лидеров результативности в той встрече были только турки: Ильясова 23 очка и 14 подборов, Махмутоглу 18 и Коркмаз 16 баллов. В итоге это трио заработало 57 очков из 92 командных. После 2 туров турецкие баскетболисты делят второе место в таблице с чехами, и в очной встрече определят, кто выйдет в основной раунд чемпионата мира.

Чехия в стартовой игре турнира не смогли на равных сыграть с американцами, уступив им с разницей в 21 очко – 67-88. Во втором матче группы сборная Чехии уверенно переиграла Японию 89-76, выиграв три из четырёх четвертей, и контролируя ход матча от его старта до финала. Лидерами команды Ронена Гинзбурга в той встрече стал дуэт форвардов Яромир Богачик и Блэйк Шильб в их активе по 22 набранных очка.

Начиная с 27 августа 2012 года, команды встречались между собой семь раз, турки выиграли 6 из этих поединков, причём подряд и серия продолжается. Последний раз команды играли между собой 8 сентября 2018 года, со счётом 89-80 победили турки. Учитывая результаты очных матчей команд, а также их игру на паркете китайского чемпионата мира, сборная Турции победит и продолжит борьбу за медали.

Прогноз матча Турция – Чехия:

Победа Турции с форой – Ф1(-5,5) (коэффициент 1,53).

Турция – Чехия. 05.09.2019. Прогноз и ставки на матч

Баскетбол. Кубок мира. Мужчины. Групповой этап.

Сборная Турции – сборная Чехии.

Шанхай, 05.09.2019, спортивный центр «Восток», 11.30 (МСК).

Турция не смогла сотворить сенсацию со знаком плюс, но не допустит и сенсации со знаком минус.

Форма сборной Турции

Турки, конечно, должны были выигрывать у сборной США, но натворили столько глупостей и сделали столько ошибок, что будут помнить их очень долго. В итоге они сначала довели дело до овертайма, а в нем уже за девять секунд до конца своими руками отдали победу, имея +1 и четыре подряд штрафных броска, из которых не забили ни одного.

В целом же команда Турции мало в чем уступила американцам. Ну, да, они сделали чуть меньше подборов (46 против 51), чуть меньше результативных передач (18 против 20) и на одну потерю больше (15 против 14). Турки провели практически столько же атак, завершившихся бросками, сколько и соперник (78-77), а в их реализации были даже лучше – с игры они забили 43 процента против 35 у сборной США. Подвели их штафные броски.

Вывод: Турция сыграла со сборной США равный матч, что и отразилось на результате. Это хорошая команда, имеющая квалифицированных лидеров, способных вести партнеров за собой и, когда надо, брать игру на себя. В первую очередь это, конечно же, Ильясова и Махмутоглу. Есть и резервы в виде Скотти Уилбекина, сыгравшего с американцами всего 15 минут.

Если Ильясова, Махмутоглу и Осман, отбегавшие почти весь матч без замен, восстановятся, проблем у турок возникнуть не должно. А нахватать столько же фолов и удалиться раньше времени, как Уилбекин и Эрден, чехи их вряд ли смогут заставить. Разве что судьи опять начнут фантазировать, но двое из трех арбитров все же европейцы, а не китайцы.

Форма сборной Чехии

Чехи трудно начали матч с Японией, сыграв первую четверть с ними вничью. Однако затем они спокойно и методично, партия за партией, наращивали свое преимущество и в итоге победили. Возможно, трудное начало объясняется тяжелой предыдущей игрой с теми же американцами. Кстати, и во встрече с США команда Чехии три четверти из четырех выглядела вполне достойно.

Правда, были и проблемы. Саторански, понятно, игрок авторитетный, но у него в игре с США было четыре потери на пять ассистов – это некрасивые цифры. Кроме того, именно у Томаша, а еще у Шилба самые плохие показатели полезности (-18 и -19), и это не потому, что они провели на паркете больше времени, чем остальные, а потому, что раз за разом рвались спасать свое чешское отечество и бросались грудью на пулеметы. Выражалось это в виде неподготовленных бросков и авантюрных проходов.

История встреч сборных Турции и Чехии

В официальных матчах эти команды встречались давно – в квалификации к Евробаскету-2013. Они обменялись домашними победами и обе благополучно попали в Словению.