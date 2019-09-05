«Германия» — «Иордания». 05.09.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Германия — Иордания



Групповой этап чемпионата мира по баскетболу обычно проходит скучно и предсказуемо. Однако на первенстве мира в Китае уже произошло несколько сенсаций. Мощная сборная Греции неожиданно оступилась в матче с бразильцами. Это можно списать на случайность. Однако вполне боевая команда Германии проиграла уже дважды, а это уже больше может быть похоже на закономерность. Даже с талантливым Деннисом Шрёдером из НБА в составе немцы пока только проигрывают. Что ж, матч с откровенно слабой командой Иордании выглядит отличным способом победить хоть где-то.

Ориентировочные составы на матч Германия — Иордания:

Германия: Шрёдер — Акпинар, Клебер — Тайс, Войгтманн

Иордания: Абу-Хавваш — Такер, Ибрагим — Алавади, Хусейн

Прогноз на матч сборная Германии — сборная Иордании:

Если поражение от французов было логичным и ожидаемым, то осечка в матче с Доминиканской Республикой выглядит по меньшей мере странно. Деннис Шрёдер набрал аж 20 очков, но партнеры по команде его абсолютно не поддержали. Стараний одного лидера оказалось явно недостаточно перед дисциплинированными доминиканцами. К тому же, у немцев совсем ничего не получалось с бросками с дальней дистанции. Всего 15% реализации — это не слишком серьезно!

Иордания изначально считалась аутсайдером данного квартета, что с блеском и доказала, проиграв оба матча на старте. У этой команды просто нет баскетболистов высокого класса, которые могли бы тащить команду за собой. Что касается грядущей игры, то стоит отметить, что у обеих команд были большие проблемы с набором очков в первых играх. Они ни разу не покорили отметку выше 80 очков. Учитывая, что иорданцы совсем плохи, а немцы не пропускают много, логичным выглядит вариант — индивидуальный тотал сборной Иордании меньше 68,5 за коэффициент 1.66.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку

Повторить





Германия — Иордания 05.09.2019

Германия — Иордания 05.09.2019

04.09.2019 18 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Александр Головин

В группе G свой последний матч сыграют сборные Германии и Иордании. Для обеих команд предстоящая игра не имеет турнирного значения: потерпев по два поражения в стартовых турах, эти сборные вылетают в утешительный мини-чемпионат за 17-32 места. Иорданцы еще до старта ЧМ считались безусловными аутсайдерами группы, в то время как немцам прочили второе «проходное» место в квартете. А для удачной ставки на этот матч попробуем составить экспертный прогноз.

П1 (1.04) П2 (15.00) Германия Иордания Чемпионат мира по баскетболу 2019. Китай. 05.09.2019 11:30



Германия

Немцам на этом форуме откровенно не везло. Считаясь крепким претендентом на вторую позицию и достойным конкурентом французской сборной, они проиграли оба стартовых матча. В игре против французов итоговая разница в счете составила всего 4 очка (74:78). Такой результат внушал оптимизм перед игрой со сборной Доминиканской Республики, которые с трудом одолели аутсайдеров из Иордании. Однако решающая игра принесла немцам еще более обидное поражение: с разницей в 2 очка доминиканцы победили и прошли в следующую стадию. Слабая результативность сборной Германии – ее бич на этом чемпионате. Но победа над Иорданией должна быть с крупным счетом, ведь на кону стоит престиж немецкой команды.

Иордания

Явные аутсайдеры группы G сыграли на мировом форуме даже лучше, чем ожидалось…, но только в первом туре. Разрыв в проигранном матче против доминиканцев составлял всего 4 очка. Второй тур принес иорданцам заслуженный разгром от французской команды со счетом 64:103. Сложно ожидать красивой игры от слабой сборной, но из всех аутсайдеров ЧМ 2019 сборная Иордании хотя бы забивает прилично (по аутсайдерским меркам). Тем не менее, в матче против немцев им остается надеяться только на чудо.

Наш прогноз на матч Германия — Иордания

По мнению экспертов Online-Bookmakers.com, явным фаворитом в этой паре является сборная Германии. Злые после двух близких поражений немцы не оставят камня на камне от иорданской команды. Но если мотивация игроков Бундестим упала до нуля, то игра окажется скучной и не слишком результативной.

Лучшими ставками на этот матч, по нашему мнению, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Германия — Иордания Ставка: Тотал первой половины матча больше 76 Коэфф: 1.88 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Германия — Иордания Ставка: Тотал с ОТ больше 152,5 Коэфф: 1.92 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)