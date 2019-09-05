«ХПК» — «Шкода Пльзень». 05.09.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч ХПК – Шкода

Пятого числа состоится ответная встреча между такими командами, как: «Хамеенлина» и «Плзень». В рамках Хоккейной Лиги чемпионов. Стоит ли ждать обилия голов от этого матча? Или же мы станем свидетелями вязкого и оборонительного хоккея?

Первая встреча между этими коллективами состоялась на домашнем льду клуба «Плзень», тогда он вышел победителем в матче. Стоит отметить, что на протяжении всей игры он проигрывал по счету, но в третье периоде сумел отыграть 2 шайбы, благодаря чему перевел игру в ОТ, где одержал победу (5-4).

В предстоящем противостоянии опасно лезть в исходы, встречаются равные по силе соперники. Безусловно, команда «Хамеенлина» выступает у себя дома, где у неё феноменальная статистика, но и «Плзень» довольно неплохо отыгрывает на выезде. Я предлагаю заиграть индивидуальный тотал гостей больше двух. В худшем случае можно рассчитывать на возврат. Хозяева льда не могут похвастаться надежной защитой, практически в каждой игре они пропускают минимум 2 шайбы. Также стоит отметить, что у них просматриваются проблемы с дисциплиной, при этом они слабо играют в неравных составах. Что касается чехов, они пропагандируют атакующий хоккей и имеют отличную реализацию опасных моментов. В шести крайних поединках они пробивали данный тотал без особых проблем. Не думаю, что сегодня эта тенденция прервется.