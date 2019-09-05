«Армения» — «Италия». 05.09.19. Прогноз и ставки на матч

Армения – Италия. Прогноз, ставки на матч квалификации Евро-2020 (05.09.2019)

Армения – Италия. Прогноз, ставки на матч квалификации Евро-2020 (05.09.2019)

Матч 5 тура ОЧЕ-2020 Армения – Италия состоится в четверг 5 сентября в 19:00 (МСК) на стадионе Республиканский.

На этой неделе пройдут матчи пятого тура отборочного цикла Евро-2020 и в первом из них сборная Армении в Ереване сыграет с командой Италии. Это встреча представителей группы J, где также выступают Финляндия, Босния и Герцеговина, Греция и Лихтенштейн. Италия явный фаворит матча – букмекеры прогнозируют ей победу с разницей не менее, чем в два гола. Сейчас она лидирует в группе, набрав за четыре первых тура максимально возможное количество очков – 12. Кроме нее еще только четыре команды не теряли очков в своих группах (Бельгия, Польша, Северная Ирландия и Испания). В марте Италия обыграла со счетом 2:0 Финляндию, а затем разгромила со счетом 6:0 Лихтенштейн. В июне она разгромила на выезде Грецию, отправив в ее ворота три безответных мяча, после чего одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:1, забив решающий мяч на 86-й минуте – отличился Марко Верратти. Сейчас продолжается победная серия Италии, насчитывающая пять матчей. При этом в поединке с Боснией была прервана ее серия без пропущенных голов, достигшая шести поединков. Не проигрывает Скуадра Адзурра в восьми последних встречах – шесть побед и пара ничейных результатов. За эти восемь матчей она пропустила только два гола.

Армения за четыре первых тура отборочного цикла набрала шесть очков и сейчас занимает третье место в группе. В марте она проиграла оба матча: на выезде Боснии со счетом 1:2 и дома Финляндии 0:2. А в июне, напротив, дважды победила: дома Лихтенштейн со счетом 3:0 и в гостях Грецию со счетом 3:2. Интересно, что в обоих матчах по голу в составе Армении забивали Газарян, Карапетян и Барсегян. За семь последних матчей Армения потерпела только два поражения и одержала четыре победы. Лишь раз за это время она не забила ни одного гола, а в четырех встречах ей удавалось поразить цель минимум по три раза.

Италия и Армения уже встречались друг с другом – в отборочном цикле Чемпионата Мира 2014 года. Тогда армянская сборная смогла отобрать очки у грозного соперника на выезде, сыграв вничью 2:2, но дома уступила со счетом 1:3. Все три гола в том противостоянии в составе Армении забил Генрих Мхитарян. В предстоящей игре, как считают эксперты сайта , Армения не сможет набрать ни одного очка и проиграет Италии. При этом результативность встречи превысит три мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Армения – Италия:

Победа Армении – 11.88, ничья – 5.96, победа Италии – 1.28.

Прогноз на матч Армения – Италия (ОЧЕ-2020, 5 тур, 5 сентября):

Победа Италии; тотал больше 3 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Италии со счетом 2:0 или 1:0 (коэффициенты 6.00 и 6.50 соответственно). Поставить на тотал больше трех голов в матче предлагается с котировкой 2.09.

Армения

Сборная Армении, в отличии от большинства прошлых отборочных соревнований, в нынешней селекции к ЕВРО 2020 выглядит отнюдь не плохо, занимая после 4-х проведённых туров почётную 3-ю строчку в турнирной таблице группы «Джи». Правда, надо всё же сказать, что армяне в действующем отборе пока только единожды по настоящему отметились с положительной стороны, фактически сенсационно победив на выезде греков с хоккейным счётом 3:2. Именно благодаря собственной настойчивости и удаче в атаке, но никак не хорошей игре в обороне!

Ну и в других противостояниях со своими прямыми конкурентами за выход на ЧЕ армянский коллектив стабильно пропускал за матч по 2 гола в личные ворота. Позволив огорчить себя нападающим сборных Финляндии (домашнее поражение 0:2) и Боснии (гостевой луз 1:2)…Но это всего лишь цветочки, так как, например, в откровенно слабой по составу группе недавно прошедшей Лиги Наций УЕФА «лернаканнеры» умудрились пустить себе за шиворот мячи от: Лихтенштейна (дважды), Македонии (дважды) и даже Гибралтара (дважды)!!

Италия

Что касается Италии, то она после не попадания на ЧМ 2018 всерьёз взялась за дело в теперешнем еврокастинге, практически не глядя разобравшись по очереди с: Лихтенштейном 6:0, Боснией 2:1, Финляндией 2:0 и Грецией 3:0. Продемонстрировав в некоторых случаях нетрадиционную для «голубой эскадры» свирепость в нападении.

Прогноз

В связи с тем, что коэффициент на викторию итальянцев тут ничтожно мал, предлагаю тогда вложить свои денежные средства в ИТБ 1.5 гостей. Которые вряд ли ограничатся здесь меньшей результативностью, учитывая все вышеперечисленные трудности в защите армян.

Прогноз на

матч

Армения – Италия 5 сентября

В квартете J отбора на Евро-2020 сборная Армении, претендующая на второе место, примет сборную Италии, возглавляющую группу. Матч пройдёт 5 сентября и начнётся в 19:00 мск.

Армения

Сборная Армении стартовала крайне неудачно, потерпев два поражения от вполне проходных соперников, но затем дома ожидаемо обыграла Лихтенштейн (3:0), а после сотворила настоящую сенсацию, выиграв в гостях у Греции — 3:2. Таким образом, команда Армена Гюльбудагянца, набрав шесть очков, занимает третью строчку, отставая от Финляндии на три балла. В активе сборной Армении семь забитых мячей (в среднем по 1,75 за игру), при этом соперники ответили шестью голами (по 1,5 за матч).

Италия

Сборная Италии уверенно возглавляет группу J с 12 набранными очками. Итальянцы одержали победы во всех четырёх встречах, причём трижды отыграли на ноль и стабильно забивают минимум два мяча за игру. В общей сложности команда Роберто Манчини пополнила свою голевую копилку 13 забитыми мячами (по 3,25 за матч), а соперникам позволила отличиться только один раз (0,25 за игру): в предыдущем туре распечатала ворота итальянцев сборная Боснии и Герцоговины.

Надёжный прогноз на матч Армения ‒ Италия

Для сборной Италии выезд в Армению станет всего лишь вторым в текущем отборочном цикле. Ранее итальянцы гостили в Греции, откуда увезли уверенную викторию (3:0), так что побеждать в гостях нынешний созыв сборной умеет. Армения же играла дома два раза, одержала победу над скромным Лихтенштейном, но уступила главному конкуренту в борьбе за вторую строчку Финляндии —0:2. В целом же класс команд сильно разнится, да и средняя результативность итальянцев намекает, что ничего хорошего армянскую команду не ждёт. Рекомендуем ставить на победу гостей с форой (-1,5) с коэффициентом 1,75 в БК «Фонбет».





Армения — Италия: сколько забьют итальянцы?