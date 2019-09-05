Прогноз, ставки и коэффициенты Тайвань — Иордания (05.09.19)

Прогноз редакции на матч Тайвань — Иордания



Что можно сказать про сборную страны, если она проигрывает сборной Кении? И речь не о сборной по легкой атлетике, а о сборной по футболу. Тайвань год назад в родных стенах проиграл кенийцам (0:4). В марте этого года парни умудрились проиграть даже сборной Соломоновых Островов. Это полный провал. В матче против Иордании их не спасет даже фактор своего поля. В июне они подавали признаки жизни, сумев обыграть Гонконг со счетом 2-0 и сыграв вничью с Непалом. Иорданцы играли в августе этого года небольшой турнир, где отметились отличной победой над Саудовской Аравией, а потом уже ближе к сентябрю минимально обыграли Малайзию. Команда в хорошей форме.

Ориентировочные составы на матч Тайвань – Иордания:

Тайвань (4-4-2): Вен-Чи – Хунг, Чен, Руи, Ван – Донкин, Лин, Чен, Чен – Чу, Ли

Не сыграют: —

Иордания (4-3-3): Абулайла – Бани Аттиа, Мари, Хаттаб, Абуляззар – Равашдех, Баниатеах, Саеед Аль Муржан, — Аль-Эрсан, Аль Зуби, Ратеб

Не сыграют: —

Прогноз на матч Тайвань – Иордания:

Иордания сейчас очень находится в более боевой форме, чем Тайвань. Они в последних месяц провели достаточное количество игр, чтобы наладить химию в составе, наиграть хотя бы минимальные комбинации, поэтому даже несмотря на выездной статус матча, у них все шансы взять три очка в этой игре, да и сделать это уверенно. С атакой против слабых команд у них проблем нет. Индонезийцам недавно отгрузили четыре банки, а арабам – три. Можно обратиться и к истории личных встреч. В далеком 2001 году иорданцы напихали тайванцам шесть безответных мячей. Наш прогноз – Ф2 (-1.5) за 1.96.