Прогноз, ставки и коэффициенты Текстильщик — Томь (13.11.19)

Текстильщик – Томь. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (13.11.2019)

Текстильщик – Томь. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (13.11.2019)Матч 23 тура чемпионата России (ФНЛ) Текстильщик – Томь состоится в среду 13 ноября в 18:30 (МСК) на стадионе Текстильщик.

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям. После 22 туров в активе Томи 33 очка и она делит восьмое место с Шинником. В прошлую субботу она проиграла на выезде Авангарду со счетом 2:3. Причем Томь вела к перерыву 2-0, а решающий мяч пропустила на третьей компенсированной минуте. До этого сибиряки не проигрывали в семи поединках кряду – три победы и четыре ничьи. Причем за те семь встреч они пропустили три гола – столько же, сколько в одном матче против Авангарда. Сейчас продолжается гостевая безвыигрышная серия Томи, насчитывающая уже семь матчей, принесших ей только четыре очка. А из 15 последних матчей на чужом поле она выиграла всего два.

Текстильщик в настоящий момент занимает 18-е место в чемпионате ФНЛ, набрав 17 очков. В прошлую субботу он обыграл у себя дома Краснодар-2 со счетом 1:0. Перед этим ивановский клуб потерпел четыре подряд поражения. Уже 15 туров кряду он не играет вничью и за это время Текстильщик победил только четыре раза, уступив в 11 поединках. У себя дома он выиграл три из пяти последних матчей. Для сравнения, за пять первых поединков сезона в качестве хозяев поля Текстильщик набрал всего два очка и не победил ни разу. В целом 11 из 17 своих очков в этом розыгрыше чемпионата ФНЛ он набирал в номинально домашних поединках.

В июле Томь обыграла Текстильщик со счетом 2:1. В предстоящей встрече, как считают эксперты сайта , будет зафиксирована ничья. При этом выгодной окажется ставка на то, что забьют обе команды.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Текстильщик – Томь:

Победа Текстильщика – 3.26, ничья – 3.19, победа Томи – 2.25.

Прогноз на матч Текстильщик – Томь (чемпионат России (ФНЛ), 23 тур, 13 ноября):

Ничья в матче; обе команды забьют. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Томи 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на то, что забивать будут обе команды, принимаются с коэффициентом 2.00.

Текстильщик Иваново

Текстильщик наконец вернулся на родной стадион и даже обыграл Луч и Краснодар-2. Но по-прежнему находиться в зоне вылета. С топ командами ФНЛ на равных бороться сложно. 0-1 от Ротора и Чертаново в последних турах. В каждом матче пропускают ивановцы. 44 гола — худшая оборона первенства. Да и атака слабая. В среднем по голу за тур. В начале чемпионата непосредственно по игре хозяева показывали футбол неплохого качества, сейчас все вернулось на круги своя — 9 поединков и всего две победы. Не хватает как глубины состава, так еще травмы и дисквалификации мешают. Типичный аутсайдер которому будет довольно сложно сохранить место в ФНЛ.

Томь

Томь на девять баллов отстает от четвертой позиции. По сравнению с прошлым сезоном резко просела атака. Сейчас сибиряки больше отталкиваются от обороны, проводят низовые поединки и посредственно смотрятся в выездных матчах действуя по принципу — главное не проиграть. Вот поэтому всего две гостевых победы. Но за десять крайних туров «бело-зеленые» уступили лишь дважды — лидеру Торпедо и курскому Авангарду. Чего не хватает Томи, так это коллективного отбора мяча, часто дружина Баскакова теряет концентрацию в определенный промежуток встречи. Нет ротации состава. На замену выходит необстрелянная молодежь.

Прогноз

Даже при всех проблемах гостей, смотрится Томь явным фаворитом встречи. Другое дело, сможет ли реализовать свое преимущество. Текстильщик как-то совсем сник. Лишь в семи турах смог набрать очки. Разгрома хозяев не жду, но где-то на классе гости свой мяч забьют, а после будут действовать на контратаках. Оптимальный вариант — нулевая фора на «бело-зеленых». Для ивановцев максимум ничейный результат.