Прогноз, ставки и коэффициенты Майами Хит — Детройт Пистонс (13.11.19)

Прогноз на матч «Майами» – «Детройт» (13.11.2019)

Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.

«Майами Хит» – «Детройт Пистонс».

13.11.2019. Стадион: «Американ Эйрлайнс Арена» (Майами), 03:30 (МСК).

«Хит» и «Пистонс» производят на старте регулярного чемпионата совершенно разное впечатление. Первые часто выигрывают и находятся в топе Востока; вторые – разочаровывают, проигрывая всем сильным соперникам. Рассмотрим прогнозы и варианты ставок на предстоящий матч. Сможет ли «Детройт» преподнести сюрпириз.

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Главная мощь системы Эрика Споэльстры – качественная защита. Поэтому, в «Портленд» был обменян Хасан Уайтсайд. Его место занял гораздо лучше обороняющийся Майерс Леонард. Добавил надёжности и Джимми Батлер. Роль скореров, ещё одной проблемы «Майами Хит образца предыдущего сезона, взяли на себя Горан Драгич и новичок Тайлер Хирро.

В 9-и играх у «Майами» только 3 поражения и при этом 100%-ный показатель дома – 3:0. Текущее 4-е место в конференции выглядит заслуженно. На данный момент «Хит» вообще выглядят едва ли не единственной командой на Востоке, кто имеет возможность составить серьёзную конференцию «Бостону».





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