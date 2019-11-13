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Запись от Ноя 12, 2019 в 23:15 · by 0

Прогноз, ставки и коэффициенты Майами Хит — Детройт Пистонс (13.11.19)

Прогноз на матч «Майами» – «Детройт» (13.11.2019)

Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.  
«Майами Хит» – «Детройт Пистонс».  
13.11.2019. Стадион: «Американ Эйрлайнс Арена» (Майами), 03:30 (МСК).

«Хит» и «Пистонс» производят на старте регулярного чемпионата совершенно разное впечатление. Первые часто выигрывают и находятся в топе Востока; вторые – разочаровывают, проигрывая всем сильным соперникам. Рассмотрим прогнозы и варианты ставок на предстоящий матч. Сможет ли «Детройт» преподнести сюрпириз.

«Майами»: команда в межсезонье стала сильнее

Главная мощь системы Эрика Споэльстры – качественная защита. Поэтому, в «Портленд» был обменян Хасан Уайтсайд. Его место занял гораздо лучше обороняющийся Майерс Леонард. Добавил надёжности и Джимми Батлер. Роль скореров, ещё одной проблемы «Майами Хит образца предыдущего сезона, взяли на себя Горан Драгич и новичок Тайлер Хирро.

В 9-и играх у «Майами» только 3 поражения и при этом 100%-ный показатель дома – 3:0. Текущее 4-е место в конференции выглядит заслуженно. На данный момент «Хит» вообще выглядят едва ли не единственной командой на Востоке, кто имеет возможность составить серьёзную конференцию «Бостону».


«Майами» — «Детройт»: очередное поражение «Пистонс»?

  • Майами

    «Майами» можно смело назвать открытием этого сезона. Перед началом регулярного чемпионата никто особо не верил в «Хит». Но подопечные Эрика Споельстры доказывают то, что являются одной из лучших команд Востока.

    Несмотря на последние поражения от «Денвера» (89-109) и «Лейкерс» (80-95), сейчас на счету «огоньков» шесть побед и четвертая строчка на Востоке. С такой игрой команда Споельстры является одним из главных претендентов на плей-офф.

Ближайшие Прогнозы на Баскетбол

Ульм

Сегодня в 21:30 МСК

1.84

Андорра

Тренто

Сегодня в 21:30 МСК

1.91

Будучность

  • Детройт

    У «Детройта» дела пока не обстоят особо радужно. Продолжают находится в лазарете команды Блэйк Гриффин и Деррик Роуз.  Правда, последний может выйти на паркет в этой встрече. Также травмировались Джексон и Томас. Из-за этого «поршни» играют нестабильно и сменяют победы поражениями. На данный момент на счету «Пистонс» семь поражений в 11 матчах. Все это позволяет им занимать десятую строчку Востока.

    Стоит отметить, что в этом сезоне «Детройт» еще не побеждал в гостях, проиграв «Торонто», «Чикаго», «Вашингтону» и «Индиане».

Все прогнозы на Баскетбол

  • Статистика

    • «Майами» выиграло 3 из 5 последних очных встреч.
    • Дома «Хит» выиграли 4 из 5 последних матчей против «Пистонс».
    • Домашняя серия побед «Майами» составляет три матча кряду.

Личные встречи

14.03.19

Майами

Детройт

108 : 74

24.02.19

Майами

Детройт

96 : 119

19.01.19

Детройт

Майами

98 : 93

06.11.18

Детройт

Майами

115 : 120

04.03.18

Майами

Детройт

105 : 96

Прогноз

  • Маловероятно, что ослабленный «Детройт» сумеет оказать сопротивление «Майами». «Пистонс» катастрофически плохо играют в гостях. Кроме того, они неудачно выступают во Флориде. В связи с этим мы считаем, что «Хит» одержат уверенную победу.

    Наш прогноз — победа «Майами» с учетом форы (-7) очков за коэффициент 1.90 в БК Лига Ставок 

  • Ставка: Ф1 (-7)
    Майами — Детройт
    НБА
    Завтра в 03:30 МСК

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Прогноз, ставки и коэффициенты Майами Хит — Детройт Пистонс (13.11.19)

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