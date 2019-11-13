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Запись от Ноя 12, 2019 в 23:15 · by 0

«Сан-Хосе Шаркс» — «Эдмонтон Ойлерз». 13.11.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч «Сан-Хосе» – «Эдмонтон» (13.11.2019)

НХЛ. Регулярный чемпионат.
«Сан-Хосе» – «Эдмонтон»
Арена: «Эс-Эй-Пи-Центр» (Сан-Хосе, США)
13.11.2019. 06:30 МСК.

Хоккеисты «Сан-Хосе» выиграли у «Эдмонтона» четыре последние очные встречи подряд. Смогут ли подопечные Дэйва Типпетта прервать череду неудачных матчей против «акул»? Мы считаем, на этот раз «нефтяники» будут ближе к успеху!

Форма команды «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» переживает переходный сезон, который может стать началом перестройки. В межсезонье «акулы» отказались от многих лидеров, что незамедлительно сказалось на результатах. В активе команды, которая в минувшем плей-офф играла в финале конференции, на данный момент только семь побед в 18 проведённых встречах. Да, к предстоящему противостоянию подопечные Питера Дебура подходят с серией из трёх побед подряд, однако в этих матчах они обыграли «Чикаго», «Миннесоту» и «Нэшвилл», которые совершенно не блещут в нынешнем чемпионате. Очевидно, что «акулам» необходимо искать возможности усиления состава, но на данный момент команда занимает лишь 13-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.


«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: как сыграют соперники?

  • Сан-Хосе

    «Сан-Хосе» начал набирать обороты и выиграл три матча подряд. Команда из штата Калифорния была сильнее «Чикаго» (4:2), «Миннесоты» (6:5) и «Нэшвилла» (2:1, ОТ), но в двух первых играх на родном льду ей не удалось переиграть «Виннипег» (2:3) и «Ванкувер» (2:5).

    Подопечные Питера Дебура начали забивать. Только за три последние игры они забросили 11 шайб.

Ближайшие Прогнозы на Хоккей

Металлург Мг

Сегодня в 17:00 МСК

1.72

Трактор

Северсталь

Сегодня в 19:00 МСК

2.38

Барыс

  • Эдмонтон

    «Эдмонтон» резко начал набирать очки. Команда Коннора МакДэвида проиграла дома «Аризоне» (2:3, ОТ) и «Сент-Луису» (2:5), после чего ей удалось разгромить «Нью-Джерси» (4:0).

    11 ноября «Ойлерз» взяли два очка в Анахайме (6:2). Им удалось вернуть себе второе место в конференции. Гости стали хорошо играть в обороне. За пять последних матчей им забили только десять шайб.

Все прогнозы на Хоккей

  • Статистика

    • «Эдмонтон» проиграл 2 из 4 последних матчей.
    • «Сан-Хосе» выиграл три прошлые встречи.
    • В этой паре уже четыре матча подряд побеждают «Акулы.

Личные встречи

05.04.19

Эдмонтон

Сан-Хосе

2 : 3

10.02.19

Эдмонтон

Сан-Хосе

2 : 5

09.01.19

Сан-Хосе

Эдмонтон

7 : 2

29.12.18

Эдмонтон

Сан-Хосе

4 : 7

21.11.18

Сан-Хосе

Эдмонтон

3 : 4

Прогноз

  • «Сан-Хосе» набрал отличную форму. Команда Питера Дебура будет снова играть дома, поэтому нужно обязательно выигрывать. «Эдмонтон» победил в двух последних играх, но соперники в тех матчах были не так опасны, как «Сан-Хосе». Считаем, что здесь выиграют первые.

    Ставим на победу «Сан-Хосе» с форой 0 за 1,74 в БК Париматч.

  • Ставка: Ф1 (0)
    Сан-Хосе — Эдмонтон
    НХЛ
    Завтра в 06:30 МСК

    • Сыграет этот прогноз?

    Количество голосов

    1

    Эдмонтон Ойлерз

    В крайнем туре Эдмонтон отлично воспользовался спадом Анахайма, спокойно взяв два очка посредством победы со счетом 6-2. Вновь отлично отыграли лидеры: МакДэвид ушел со льда с хет-триком, Драйзайтль отдал 4 голевых передачи, Кассиан заработал 1+2, ну и Хопкинс отметился дублем. Гости продолжают вести борьбу за лидерство в турнирной таблице Западной конференции, Сент-Луис, пока что, оторвался, однако подобраться еще ближе «ойлерз» вполне могут. Все основные игроки в строю, так что «нефтяники» вполне могут набрать очки во встрече с Сан-Хосе, которое по-прежнему демонстрирует крайне нестабильный хоккей. Уверен, что сегодня Эдмонтон сможет воспользоваться преимуществом в индивидуальном мастерстве…

    Сан-Хосе Шаркс

    «Шаркс» в прошлом сезоне были главным преследователем Калгари в борьбе за лидерство в турнирной таблице Западной конференции. Однако старт сезона нынешнего для Сан-Хосе выдается далеко не самым успешным — хозяева идут в тройке худших команд Запада, уже на одиннадцать очков отставая от того же Эдмонтона. С победами в основное время у «акул» вообще есть серьезные проблемы — команда по итогам 60-ти минут смогла выиграть лишь треть своих матчей (6 из 18-ти). И, стоит отметить, что «Шаркс» имеют переигрывает рабочие команды, а вот коллективы, в которых есть очевидные лидеры, даются Сан-Хосе очень тяжело, и вот разве Эдмонтон к таковым соперникам отнести нельзя? Да, конечно, можно…

    Прогноз

    Как мне кажется. в этом матче стоит поставить на гостей. Эдмонтон в двух крайних турах смог переиграть достаточно неплохих соперников и, на мой взгляд, сегодня состоится третья победа «нефтяников» кряду, ведь Сан-Хосе все никак не может обрести стабильность. Поставлю на то, что гости смогут не проиграть в основное время встречи!


Материал

«Сан-Хосе Шаркс» — «Эдмонтон Ойлерз». 13.11.19. Прогноз и ставки на матч

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