«Сан-Хосе Шаркс» — «Эдмонтон Ойлерз». 13.11.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз на матч «Сан-Хосе» – «Эдмонтон» (13.11.2019)
НХЛ. Регулярный чемпионат.
«Сан-Хосе» – «Эдмонтон»
Арена: «Эс-Эй-Пи-Центр» (Сан-Хосе, США)
13.11.2019. 06:30 МСК.
Хоккеисты «Сан-Хосе» выиграли у «Эдмонтона» четыре последние очные встречи подряд. Смогут ли подопечные Дэйва Типпетта прервать череду неудачных матчей против «акул»? Мы считаем, на этот раз «нефтяники» будут ближе к успеху!
Форма команды «Сан-Хосе»
«Сан-Хосе» переживает переходный сезон, который может стать началом перестройки. В межсезонье «акулы» отказались от многих лидеров, что незамедлительно сказалось на результатах. В активе команды, которая в минувшем плей-офф играла в финале конференции, на данный момент только семь побед в 18 проведённых встречах. Да, к предстоящему противостоянию подопечные Питера Дебура подходят с серией из трёх побед подряд, однако в этих матчах они обыграли «Чикаго», «Миннесоту» и «Нэшвилл», которые совершенно не блещут в нынешнем чемпионате. Очевидно, что «акулам» необходимо искать возможности усиления состава, но на данный момент команда занимает лишь 13-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.