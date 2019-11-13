В последних поединках «Чикаго» дома проиграло «Хьюстону «94-117» и «Лейкерс» (112-118), а также в гостях нанесло поражение «Атланте» (113-93).

Джимму Бойлену так и не удалось в Чикаго построить хорошую команду. В сравнении с прошлым сезоном никаких улучшений в игре «Буллз» не произошло. «Быки» по-прежнему играют катастрофически плохо. К примеру, сейчас наи их счету только три победы в десяти матчах.

Ульм

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1.84

Андорра

Тренто

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1.91

Будучность

Стоит отметить, что подопечные Дэвида Файздейла действуют крайне нестабильно. Ведь после победы над «Маверикс» «никербокеры» были обязаны продемонстрировать хорошую игру в противостоянии с «Кливлендом». Но они уступили с разгромным счетом 87-108.

«Никс» иногда выдают неплохие матчи, но, как правило, это случается очень не часто. К примеру, недавно команда из Нью-Йорка нанесла поражение «Далласу» (106-102), но до этого проиграла четыре поединка кряду.

Все прогнозы на Баскетбол

29.10.19

Нью-Йорк

Чикаго

105 : 98

10.04.19

Чикаго

Нью-Йорк

86 : 96

02.04.19

Нью-Йорк

Чикаго

113 : 105

06.11.18

Нью-Йорк

Чикаго

115 : 116

20.03.18

Нью-Йорк

Чикаго

110 : 92

В последних поединках «Чикаго» смотрится достаточно неплохо. «Быки» оказали сопротивление «Лейкерс» и даже обыграли в гостях «Атланту». Мы считаем, что в родных стенах «Буллз» попытаются нанести поражение «Никс». Последние после победы обязаны проиграть несколько поединков, а этого еще не произошло. Пожалуй, стоит отдать предпочтение более стабильным хозяевам. Наш прогноз — победа «Чикаго» с учетом форы (-3) очка за коэффициент 1.59 в БК Винлайн

Ставка: Ф1 (-3)

Чикаго — Нью-Йорк

НБА

Завтра в 04:00 МСК

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Прогноз на матч «Чикаго» – «Нью-Йорк» (13.11.2019)

Баскетбол. NBA. Регулярный чемпионат.

«Чикаго Буллз» – «Нью-Йорк Никс».

13.11.2019. Стадион: «Юнайтед Центр» (Чикаго), 04:00 (МСК).

В принципе, нет смысла смотреть на эту игру, но поставить на неё можно. Вряд ли команды выдадут какой-нибудь сверхкачественный матч. Рассмотрим прогнозы на встречу «Буллз» и «Никс» в «Юнайтед Центр» (Чикаго).

«Чикаго»: время перемен не позади

«Быки» на старте регулярного первенства выигрывают только 3 матча из 10-и, изо всех сил, видимо, стараясь закончить чемпионат в самое ближайшее время. Команда Джима Бойлена по-прежнему может переиграть равного себе соперника, но неизменно проигрывает всем сильным коллективам. В предыдущих 5-и играх у «Буллз» 2 победы: дома над «Детройтом» и в гостях над «Атлантой», но проигрыши в Индиане, и у себя «Лейкерс» и «Хьюстону 94:117.

На самом деле чикагцы достаточно неплохо смотрятся отрезками, но допускают по ходу матча невероятные фатальные провалы. Так в игре против «Хьюстона» «Быки» ушли на большой перерыв с -1 в пассиве, а закончили2-ю четверть с -19! Пока работа тренерского штаба Бойлена не даёт результата. Команда с весьма неплохим талантливым составом занимает к настоящему моменту только 13-е место в Восточной конференции.

Чикаго Буллз — Нью-Йорк Никс 13.11.2019

Чикаго Буллз — Нью-Йорк Никс 13.11.2019

12.11.2019 18 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Дмитрий Безсонов

На среду запланирован матч между командами Чикаго Буллз и Нью-Йорк Никс. Клубы, которые до начала сезона считались аутсайдерами, начали регулярку откровенно слабо. «Быки» занимают 13-ю строчку в таблице Восточной конференции, а Никс и вовсе идут последними. Чтобы сделать выигрышную ставку на матч главных неудачников Востока, необходимо составить экспертный прогноз.

П1 (1.50) Х (13.20) П2 (3.16) Чикаго Буллз Нью-Йорк Никс Регулярный сезон НБА 2019. Чикаго, США. 13.11.2019 04:00



Чикаго Буллз

Три победы в десяти матчах добыли подопечные Джима Бойлена на старте сезона. Буллз оказались сильнее Гриззлис, Пистонс и Хокс, но при этом умудрились проиграть Никс в Нью-Йорке (105:98). На своей площадке «Быки» постараются взять реванш, и вероятность их победы является достаточно высокой, даже несмотря на воскресный домашний разгром от Рокетс (94:117).

Нью-Йорк Никс

В активе Никс в начале сезона 2019-2020 имеется только домашняя победа над Буллз и выездная – в Далласе. В остальных матчах подопечные Дэвида Фицдэйла терпели заслуженные поражения, даже включая домашнюю встречу с Сакраменто Кингз. А в минувший понедельник Никс крупно уступили Кавальерс в Madison Square Garden. Похоже, что серия неудач клуба из Нью-Йорка продолжится в Чикаго.

Наш прогноз на матч Чикаго Буллз — Нью-Йорк Никс

В этой паре эксперты Online-Bookmakers отдают предпочтение команде из Чикаго. «Быки» должны взять уверенный реванш за поражение двухнедельной давности, а ньюйоркцы, скорее всего, останутся на последнее строчке в таблице Восточной конференции.

Лучшими ставками на этот матч, по нашему мнению, будут:

Фора Чикаго Буллз -7.5 – за 2.22 Тотал больше 208.5 – за 1.59

Получи 100$ для ставки Получить Чикаго Буллз — Нью-Йорк Никс Ставка: Фора Чикаго Буллз -7.5 Коэфф: 2.22 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Чикаго Буллз — Нью-Йорк Никс Ставка: Тотал больше 208.5 Коэфф: 1.59 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)