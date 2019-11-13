«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинс». 13.11.19. Прогноз и ставки на матч

Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург Пингвинз: шансы равны

Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург Пингвинз: шансы равны

12.11.2019 45 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Константин Нестеренко

Прогноз на матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейной лиги, который состоится в среду, тринадцатого ноября, в 03:30 по московскому времени. На льду встретятся команды Нью-Йорк Рейнджерс и Питтсбург Пингвинз. Игра пройдет в Нью-Йорке, на льду спортивного центра Мэдисон Сквер Гарден.

П1 (2.61) Х (4.44) П2 (2.30) Нью-Йорк Рейнджерс Питтсбург Пингвинз Национальная Хоккейная лига. Регулярный чемпионат. Мэдисон Сквер Гарден, Нью-Йорк, США 13.11.2019 03:30



История личных встреч

Статистика личных встреч команд насчитывает 316 матчей. На счету Нью-Йорк Рейнджерс 123 победы в основное время, четырнадцать в овертайме и четыре по буллитам. В активе Питтсбург Пингвинз 128 побед в основное время, восемнадцать в овертайме и шесть по буллитам.

В среднем команды забивают в течение матча 6.78 шайб. В самых результативных играх забивалось по четырнадцать голов. Сейчас команды также работают с неплохой результативностью. В прошлом сезоне команды провели четыре матча. Питтсбург одержал две победы в гостях со счетом 2:7 и 2:5 и одну победу дома со счетом 6:5. Рейнджеры одержали одну гостевую победу в овертайме со счетом 3:4.

Предматчевый анализ и прогноз на матч

Нью-Йорк Рейнджерс

ХК Нью-Йорк Рейнджерс провел в регулярном чемпионате пятнадцать матчей и одержал семь побед. В прошлом матче команда проиграла хоккейному клубу Флорида Пэнтерз. Голкипер Рейнджерс Хенрик Лундквист отразил 30 бросков в створ и пропустил шайбы от Баркова и Тонинато в конце первого периода, от Дадонова и Ватрано во втором и от Бойла в третьем. Голкипер Флориды Сэмюэл Монтембо отразил 29 бросков в створ и пропустил гол от Линдгрена на шестой минуте и шайбы от Хитила, Шея, Какко и Крайдера во втором периоде. Победный гол в серии буллитов забросил Винс Трочек. Панарин много бросал, сделав в общей сложности 12 попыток, но лишь ушли в створ, и все были отбиты.

Питтсбург Пингвинз

Питтсбург провел в регулярном чемпионате семнадцать матчей и одержал десять побед. В прошлом матче команда одержала победу над хоккейным клубом Чикаго Блэкхокс. Голкипер Питтсбурга Мэтт Мюррей отразил 29 бросков в створ и пропустил шайбы от Кубалика и Кейна во втором периоде. Голкипер Чикаго Кори Кроуфорд отразил 29 бросков в створ и пропустил гол от Генцела в конце второго периода и шайбу от Раста в середине третьего. Победный гол в серии буллитов забросил Макканн.

Рейнджеры играют второй матч в домашней серии. В сезоне команда провела на своем льду десять матчей и одержала четыре победы. Питтсбург играет первый матч в гостевой серии. В сезоне команда провела на выезде семь матчей и одержала четыре победы.

Рекомендуемые ставки на матч

Исходя из прогноза лучшими ставками на матч, по нашему мнению, будут тотал больше 5.5 (ТБ 5.5) 1.55 и тотал больше 6 (ТБ 6) 1.77.

Получи 100$ для ставки Получить Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург Пингвинз Ставка: Тотал больше 5.5 (ТБ 5.5) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург Пингвинз Ставка: Тотал больше 6 (ТБ 6) Коэфф: 1.77 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Питтсбург Пингвинз

Питтсбург достаточно неплох на старте нынешнего регулярного первенства — в основное время «пингвины» проиграли только 6 матчей из 17-ти. На выезде Питтсбург тоже весьма неплох — «пенс» без очков остались лишь четырежды в 7-ми гостевых матчах, но стоит отметить кому коллектив проиграл вдали от дома по итогам 60-ти минут: Тампе, Бостону и Флориде. Неплохо, правда? Питтсбург в последних очных противостояниях с Рейнджерс играет весьма неплохо — «пингвинз» не проигрывают «копам» в основное время вот уже 6 встреч кряду, уверен, что не проиграют и сегодня. После поражения от Бостона на выезде Питтсбург смог собраться — коллектив из Пенсильвании поочередно переиграл Айлендерс и Чикаго. Уверен, что нестабильность «синерубашечников» позволит Питтсбургу набрать, как минимум, одно очко…

Нью-Йорк Рейнджерс

Нью-йоркская команда обладает очень неплохим подбором исполнителей, и даже травма лучшего страйкера дружины в лице Мики Зибанежада не сильно повлияла на атакующий потенциал хозяев. В крайнем туре «копы» напару с Флоридой устроили настоящее шоу — на двоих коллективы забили 10 шайб, но в серии послематчевых бросков «Пантеры», все-таки, победили. Вообще, Рейнджерс по сезону двигаются весьма тяжеловато — хозяева проиграли 8 матчей из 15-ти, что соответствует лишь 12-ой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В домашних встречах Рейнджерс не столь классно смотрятся — в 10-ти встречах на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева по итогам 60-ти минут победили лишь четырежды, думаю, что и сегодня проблем у хозяйской дружины будет очень много…

Прогноз

Уверен, что в этой встрече стоит поставить на гостей. Питтсбург в двух последних турах показал достаточно содержательный хоккей, и виктория во встрече с Айлендерс является достаточно показательной, ведь «островитяне» до встречи с Питтсбургом выдали шикарную серию побед. Поставлю на то, что гости смогут не проиграть в основное время встречи!

Питтсбург Пингвинз

2 последних матча подряд Питтсбург выигрывает и оба через овертайм. В крайний против Чикаго и до буллитов дело дошло. В восточной конференции сейчас занимает 6 место. Традиционно «пингвины» мощно играют в атаке, и не особо надёжно в обороне. Разница шайб у них 58- 44 после 17 сыгранных поединков. Из которых 8 они сыграли через «верх».

Нью-Йорк Рейнджерс

Рейнджерс в прошлом матче, дома, проиграл Флориде. 3 раза по ходу матча он выходил вперёд. 3 раза «пантеры» отыгрывались. И в итоге сумели по буллитам вырвать победу. «Копы» опустились после этого на 12 место на востоке. Правда сыграли они только 15 матчей. В которых и забросили 51 шайбу, и пропустили столько же. Что в среднем больше 6 голов за матч получается. И 9 раз из этих 15 матчей они играли тб 5.5.

Прогноз

Можно и в этом матче ожидать результативного хоккея. Помимо того, что Рейнджерс в чемпионате играет открыто в обороне и результативно в атаке. Помимо того, что Питтсбург имеет в своём составе один из сильнейших в лиге набор форвардов, и стиль его игры, это упор на атакующие действия. Так соперники и между собой, почти всегда устраивают голевые феерии. В последних 8 свиданиях тб 5.5 они пробивали легко, иногда в даже в 2 периодах. И забрасывали они и по 9 и по 11 шайб в этих встречах. У «пингвинов» не сыграет Хёрквинст, зато восстановился Малкин. А ещё у них не сыграют защитники Джонсон и Летанг. А вот это для ставки хорошо. Больше простора будет для атак хозяев. Кто выиграет гадать не возьмусь, но минимум 6 голов ,зрителя наверняка в очередной раз увидеть должны.





«Айлендерс» – «Питтсбург» – прогноз на 8 ноября, ставки на хоккей