Прогноз Денвер Наггетс — Атланта Хоукс (13.11.19), ставки и коэффициенты

Денвер Наггетс — Атланта Хокс 13.11.2019

Денвер Наггетс — Атланта Хокс 13.11.2019

12.11.2019 19 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Дмитрий Безсонов

В ближайшую среду состоится матч Денвер Наггетс против Атланта Хокс. Очень мощный Денвер на данный момент занимает первое место на Западе, обходя «монстров» из Лос-Анджелеса и Хьюстона. А вот Атланта в своей Восточной конференции находится за пределами зоны плей-офф, имея всего три победы в девяти сыгранных матчах. Для успешной ставки на предстоящую игру попробуем составить взвешенный прогноз.

П1 (1.12) П2 (6.10) Денвер Наггетс Атланта Хокс Регулярный сезон НБА 2019. Денвер, США. 13.11.2019 05:00



Денвер Наггетс

Команда Майкла Мэлоуна пока не встречалась с главными фаворитами сезона, что позволяет Наггетс находиться на вершине Западной конференции. Поражения от Маверикс и Пеликанс были достаточно неожиданными, но помогли Наггетс «перезагрузиться» и выдать серию из четырех побед подряд. Денвер чаще всего выигрывает в конкурентной борьбе, что называется, «на тоненького». А ведь скоро их ожидают противостояния с Рокетс и Селтикс! Но на домашнюю победу над Атлантой способностей и везения Наггетс должно хватить.

Атланта Хокс

11-е место на Востоке в полной мере соответствует игре и амбициям Хокс образца начала сезона. В двух стартовых играх Атланта взяла две победы над Пистонс и Мэджик. А в семи последующих матчах «Ястребы» сподобились выиграть лишь однажды – у Сан-Антонио Сперс. Сейчас подопечные Ллойда Пирса находятся на серии из трех поражений, два из которых – Буллз и Кингз – они потерпели на своей площадке. Дополнительный фактор со знаком «минус» – 25-матчевая дисквалификация Джона Коллинза.

Наш прогноз на матч Денвер Наггетс — Атланта Хокс

Шансы Хокс на успех в выездной игре являются минимальными. Наггетс вряд ли уступит ослабленным «Ястребам» на домашней арене, да и Хокс при всем желании – не ровня нынешнему Денверу. Обе команды не блещут результативностью на старте сезона, поэтому тотал матча должен быть небольшим.

Лучшими ставками на этот матч, по нашему мнению, будут:

Фора Атланта Хокс +11.5 – за 1.80 Трей Янг больше 25.5 очков – за 1.73

Получи 100$ для ставки Получить Денвер Наггетс — Атланта Хокс Ставка: Фора Атланта Хокс +11.5 Коэфф: 1.80 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Денвер Наггетс — Атланта Хокс Ставка: Трей Янг больше 25.5 очков Коэфф: 1.73 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)





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