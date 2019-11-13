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Запись от Ноя 12, 2019 в 23:30 · by 0

Прогноз и ставки Денвер Наггетс — Атланта Хоукс (13.11.19)

Денвер Наггетс — Атланта Хокс 13.11.2019

Денвер Наггетс — Атланта Хокс 13.11.2019

12.11.2019 19 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Дмитрий Безсонов

В ближайшую среду состоится матч Денвер Наггетс против Атланта Хокс. Очень мощный Денвер на данный момент занимает первое место на Западе, обходя «монстров» из Лос-Анджелеса и Хьюстона. А вот Атланта в своей Восточной конференции находится за пределами зоны плей-офф, имея всего три победы в девяти сыгранных матчах. Для успешной ставки на предстоящую игру попробуем составить взвешенный прогноз.

П1 (1.12) П2 (6.10) Денвер Наггетс Атланта Хокс Регулярный сезон НБА 2019. Денвер, США. 13.11.2019 05:00

Денвер Наггетс

Команда Майкла Мэлоуна пока не встречалась с главными фаворитами сезона, что позволяет Наггетс находиться на вершине Западной конференции. Поражения от Маверикс и Пеликанс были достаточно неожиданными, но помогли Наггетс «перезагрузиться» и выдать серию из четырех побед подряд. Денвер чаще всего выигрывает в конкурентной борьбе, что называется, «на тоненького». А ведь скоро их ожидают противостояния с Рокетс и Селтикс! Но на домашнюю победу над Атлантой способностей и везения Наггетс должно хватить.

Атланта Хокс

11-е место на Востоке в полной мере соответствует игре и амбициям Хокс образца начала сезона. В двух стартовых играх Атланта взяла две победы над Пистонс и Мэджик. А в семи последующих матчах «Ястребы» сподобились выиграть лишь однажды – у Сан-Антонио Сперс. Сейчас подопечные Ллойда Пирса находятся на серии из трех поражений, два из которых – Буллз и Кингз – они потерпели на своей площадке. Дополнительный фактор со знаком «минус» – 25-матчевая дисквалификация Джона Коллинза.

Наш прогноз на матч Денвер Наггетс — Атланта Хокс

Шансы Хокс на успех в выездной игре являются минимальными. Наггетс вряд ли уступит ослабленным «Ястребам» на домашней арене, да и Хокс при всем желании – не ровня нынешнему Денверу. Обе команды не блещут результативностью на старте сезона, поэтому тотал матча должен быть небольшим.

Лучшими ставками на этот матч, по нашему мнению, будут:

  1. Фора Атланта Хокс +11.5 – за 1.80
  2. Трей Янг больше 25.5 очков – за 1.73

Получи 100$ для ставки Получить Денвер Наггетс — Атланта Хокс Ставка: Фора Атланта Хокс +11.5 Коэфф: 1.80 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Денвер Наггетс — Атланта Хокс Ставка: Трей Янг больше 25.5 очков Коэфф: 1.73 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

«Денвер» — «Атланта»: проснуться ли гости?

  • Денвер

    «Наггетс» ведут борьбу за лидерство в Западной конференции и если честно, то у коллектива неплохо получается. Майкл Мэлоун продолжает работать над командной игрой, что является залогом успешного выступления его подопечных.

    «Денвер» не проигрывает уже на протяжении четырех матчей, хотя в последней встрече победа над «Миннесотой» была добыть в овертайме на последних секундах (100-98). «Самородки» могут обойти даже «Лейкерс», правда для этого нужно громить «Хокс» в следующем поединке.

Ближайшие Прогнозы на Баскетбол

Ульм

Сегодня в 21:30 МСК

1.84

Андорра

Тренто

Сегодня в 21:30 МСК

1.91

Будучность

  • Атланта

    «Ястребы» переживают спад, так как покинули уже зону плей-офф, плюс уступили трижды подряд. Подопечные Ллойда Пирса страдают из-за большого количества травм, ведь сразу четыре ключевых игрока находятся в лазарете.

    Хотелось бы отметить Трея Янга и его настойчивость. Если 21-летний разыгрывающий «Атланты» продолжит действовать с таким настроем, то совсем скоро переберется в топ клуб. Как ни крути, но вся игра «Хокс» строится сейчас вокруг него.

Все прогнозы на Баскетбол

  • Статистика

    • За пять предыдущих личных игр «Атланта» трижды побеждала.
    • Победная серия «Денвера» длится четыре матча.
    • В этом сезоне «ястребы» добыли только одну викторию на выезде.

Личные встречи

09.12.18

Атланта

Денвер

106 : 98

16.11.18

Денвер

Атланта

138 : 93

11.01.18

Денвер

Атланта

97 : 110

Прогноз

  • На наш взгляд, гостям есть что показать «Денверу», хотя команда Ллойда Пирса выйдет на паркет далеко не оптимальным составом. Опять «Атланта» возлагает все надежды на игру Трея Янга и складывается такое впечатление, что этот парень не подведет. Одним словом, мы предлагаем ставку на плюсовую фору «ястребов».

    Наш прогноз — победа Атланти Хокс учетом форы (+15.5) очков за коэффициент 1.53 в БК Winline.

  • Ставка: Ф2 (+15.5)
    Денвер — Атланта
    НБА
    Завтра в 05:00 МСК

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Прогноз и ставки Денвер Наггетс — Атланта Хоукс (13.11.19)

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