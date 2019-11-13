«Краснодар II» — «Енисей». 13.11.19. Прогноз и ставки на матч

Краснодар-2 – Енисей. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (13.11.2019)

Краснодар-2 – Енисей. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (13.11.2019)Матч 23 тура чемпионата России (ФНЛ) Краснодар-2 – Енисей состоится в среду 13 ноября в 15:00 (МСК) на стадионе Академии Краснодара.

В этом матче букмекеры чуть более высоко оценивают шансы Краснодара-2. После 22 туров у него 23 очка в активе и он занимает 14-е место. В прошлую субботу Краснодар-2 проиграл на выезде Текстильщику со счетом 0:1. До этого он не проигрывал в пяти поединках кряду – две победы и три ничьи. Само поражение стало для Краснодара-2 лишь третьим за 12 последних матчей в ФНЛ. Сейчас продолжается его домашняя беспроигрышная полоса, насчитывающая пять матчей. Правда, четыре из них завершались вничью. А победить Краснодару-2 удалось только в одном из десяти последних поединков в родных стенах. К слову, в этом сезоне только 11 из 23 своих очков он набрал в домашних матчах.

Енисей перед этим туром занимает соседнее с Краснодаром-2 15-е место, набрав 22 очка. В прошлую субботу он обыграл дома Химки со счетом 1:0. Перед этим Енисей не побеждал в трех поединках кряду. В то же время проиграл красноярский клуб всего два раза за восемь последних туров и одержал за это время четыре победы. За те же восемь последних туров он набрал 14 очков – почти вдвое больше, чем за 14 первых игровых дней чемпионата. На выезде Енисей выиграл два из трех последних матчей. Перед этим он не побеждал на чужом поле в восьми поединках кряду и проиграл пять из них.

В июле Краснодар-2 обыграл Енисей на его поле со счетом 1:0, забив решающий мяч на 87-й минуте. В предстоящей встрече, как считают аналитики сайта , красноярцы возьмут реванш и одержат победу. В данном случае наиболее выгодной будет ставка на победу Енисея с форой (0).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Краснодар-2 – Енисей:

Победа Краснодара-2 – 2.37, ничья – 3.21, победа Енисея – 3.01.

Прогноз на матч Краснодар-2 – Енисей (чемпионат России (ФНЛ), 23 тур, 13 ноября):

Победа Енисея с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется победа Краснодара-2 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш Енисея с форой (0) принимаются с котировкой 2.17.