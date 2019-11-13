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Запись от Ноя 12, 2019 в 23:33 · by 0

Прогноз и ставки Юта Джаз — Бруклин Нетс (13.11.19)


«Юта» — «Бруклин»: покажут ли «сети» класс?

  • Юта

    «Джазмены» понемногу подобрались к лидерам Запада, а все благодаря удачной игре в последнее время. Коллектив оформил три победы подряд, ведь под горячую руку подопечных Квина Снайдера попала «Филадельфия» (106-104), «Милуоки» (103-100) и «Голден Стэйт» (122-108).

    Все-таки хорошая командная игра является важным рычагом в достижении цели. «Юта» действует как единое целое и в этом большая заслуга главного тренера, который знает как найти подход к своим ребятам. «Джаз» еще не проигрывали на домашней арене и это действительно серьезный показатель.

Ближайшие Прогнозы на Баскетбол

Ульм

Сегодня в 21:30 МСК

1.84

Андорра

Тренто

Сегодня в 21:30 МСК

1.91

Будучность

  • Бруклин Нетс

    «Нетс» с трудом удерживают восьмую строчку в Восточной конференции, которая дает право выступать в плей-офф. Вряд ли команда рассчитывала на такой результат, когда приглашали таких топовых игроков как Кайри Ирвинг, Деандре Джордан и Кевин Дюрант, правда последний травмирован.

    «Бруклин» был разгромлен «Финиксом» в предыдущей встрече (112-138) и это еще раз доказывает, что нужно больше работать над сыгранностью. «Сети» явно не готовы остаться без места в лидирующей восьмерке, но такая игра ни в какие ворота не лезет.

Все прогнозы на Баскетбол

  • Статистика

    • За пять последних личных матчей «Бруклин» только один раз праздновал победу.
    • «Юта» выиграла все пять домашних игр в родных стенах.
    • «Нетс» провели на выезде четыре поединка, из которых выиграли один.

Личные встречи

17.03.19

Юта

Бруклин Нетс

114 : 98

29.11.18

Бруклин Нетс

Юта

91 : 101

Прогноз

  • Без всяких сомнений, «Юта» является фаворитом этой встречи, ведь пока демонстрирует стопроцентный показатель побед на домашней арене, но у «Бруклина» нет другого выхода как идти ва-банк и пробовать бороться за победу, так как ситуация не из лучших. Мы предполагаем, что Кайри Ирвинг поведет за собой коллектив и ставка на плюсовую фору гостей пройдет.

    Наш прогноз — победа Бруклин Нетс с учетом форы (+10.5) очков за коэффициент 1.53 в БК 1хСтавка.

  • Ставка: Ф2 (+10.5)
    Юта — Бруклин Нетс
    НБА
    Завтра в 05:00 МСК

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Прогноз и ставки Юта Джаз — Бруклин Нетс (13.11.19)

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