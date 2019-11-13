Прогноз и ставки Юта Джаз — Бруклин Нетс (13.11.19)

Юта

«Джазмены» понемногу подобрались к лидерам Запада, а все благодаря удачной игре в последнее время. Коллектив оформил три победы подряд, ведь под горячую руку подопечных Квина Снайдера попала «Филадельфия» (106-104), «Милуоки» (103-100) и «Голден Стэйт» (122-108).

Все-таки хорошая командная игра является важным рычагом в достижении цели. «Юта» действует как единое целое и в этом большая заслуга главного тренера, который знает как найти подход к своим ребятам. «Джаз» еще не проигрывали на домашней арене и это действительно серьезный показатель.