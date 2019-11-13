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Запись от Ноя 12, 2019 в 23:36 · by 0

«Дебрецен (19)» — «Ференцварош (19)». 13.11.19. Прогноз и ставки на матч

Дебрецен

Дебрецен-один из флагманов венгерского футбола последних лет.В команде много молодых футболистов,которые претендуют на попадание в сборную Венгрии и у них есть хорошая мотивация показать себя в этой игре.На данный момент в таблице они занимают 7 место,но есть шансы на место в тройке сильнейших.В команде можно выделить двух нападающих венгра Марка Сечи и нигерийца Тунде Аденеджи-они идут в группе лидеров по забитым мячам в чемпионате.

Ференцварош

Ференцварош-один из лидеров чемпионата Венгрии последних лет и самая популярная команда в этой стране.Пока в турнирной таблице — 3-е место,но есть два матча,которые могут помочь взобраться на вершину таблицы.Команда выступает в Лиге Европы и как мы недавно увидели очень достойно выглядела в матче с ЦСКА.заработав 4 очка в двух матчах.

Прогноз

Итак,превью предстоящей игры:команды имеют примерно равные шансы на успех,но у букмекеров фаворитом идёт Ференцварош,но статистика говорит нам,что в предыдущих 5 матчах этих команд ставка:Обе забьют проходила.К тому же у Ференцвароша был тяжёлый выезд в Москву,который отнял силы и в обороне могут начатся проблемы,но свой гол венгерский гранд из Будапешта обязательно забъёт.


Материал

«Дебрецен (19)» — «Ференцварош (19)». 13.11.19. Прогноз и ставки на матч

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