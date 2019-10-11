Алахуэленсе — АД Гресия: хозяева должны брать три очка

Алахуэленсе — АД Гресия прогноз специалиста на матч 12.10.19

«Алахуэленсе» – «АД Гресия». 12.10.19. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клубов Алахуэленсе и АД Гресия 12.10.2019 сойдутся в очном противостоянии, и этот поединок имеет для обеих команд огромное значение, ведь решает, кто будет дальше бороться за путевку в еврокубки. По московскому времени начало данной встречи в 04:30, и этот поединок будет вторым между командами в этом сезоне, а первый завершился победой 3-1 футболистов клуба Алахуэленсе.

Футбол – самый популярный вид спорта, армия поклонников которого простирается по всей территории земного шара. Особую популярность у болельщиков имеют известные европейские футбольные чемпионаты, в которых выступают знаменитые футбольные клубы, представленные известными футболистами. В ближайшем туре между собой сыграют команда Алахуэленсе и команда АД Гресия. И этот матч, несомненно, станет главным событием не только тура в этом чемпионате, но и всего футбольного дня. Команды прекрасно знакомы всем любителям футбола, так как в них выступают известные футболисты, игру которых направляют не менее знаменитые менеджеры. По сути, противостояние будет происходить не только на футбольном поле, где игроки будут демонстрировать свой уровень подготовки и мастерства, но и на скамейке запасных, где менеджеры будут определять сильнейшего в хитрости построения тактических схем и реализации игровых наработок. Каждый матч этих соперников непредсказуем. Команды могут забить много голов, а могут сыграть в защитный футбол, результат которого будет определен одним единственным точным ударом. В любом случае, наши проделали огромный объем работы по поиску интересных предложений букмекерских контор, чтобы отыскать действительно прибыльные ставки. Мы уверены, что, несмотря на выбранную тактику, команда Алахуэленсе и команда АД Гресия не разочаруют болельщиков, и покажут отличную игру.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алахуэленсе — АД Гресия:

победа Алахуэленсе – 1.344, ничья – 4.74, победа АД Гресия – 6.35

Прогноз на матч Алахуэленсе – АД Гресия (Чемпионат Коста-Рики, матч национального перевентсва, воскресенье, 22 сентября):Футбольный клуб Алахуэленсе получил от букмекеров на свою победу котировку 1.344, а по коэффициенту 6.35 можно сделать ставку на выигрыш ФК АД Гресия. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Многие любители футбола задаются вопросом, чего же ожидать от противостояния команды Алахуэленсе и команды АД Гресия? Наши прогнозисты верят, что команды не просто так провели межсезонье, менеджер имеет определенный план, которому следовала вся команда, и уже с самых первых матчей нового футбольного сезона, клубы начнут показывать должные результаты. Команда Алахуэленсе и команда АД Гресия отлично знакомы с манерой игры друг друга, так как вот уже на протяжении нескольких сезонов у руля команд стоят одни и те же менеджеры, которые редко меняют свою тактическую модель. Нельзя сказать, чтобы результаты команд отличались стабильностью. В один сезон команды могут выступить лучше, а в другой – показать менее хороший результат. В любом случае, это футбол, а учитывая, что сейчас появилось просто огромное количество команд, которое готово составить конкуренцию грандам, требовать стабильно высоких результатов постоянно – было бы глупо. Команды тоже нуждаются в усилении, а в некоторых случаях, в командах нужно менять что-то глобальное. А, как известно, на пустом месте что-то новое и хорошее построить очень тяжело. Но, сейчас не об этом, команда Алахуэленсе и команда АД Гресия входят в новый сезон в качестве одних из претендентов на борьбу за высокие места чемпионата. Судя по составам, команды отлично подготовились. Вряд ли соперники будут играть в оборонительный футбол, так как их опытные менеджеры знают, что лучше набирать очки с первых матчей нового чемпионата, когда конкуренты только начинают раскачиваться. Поэтому, мы уверены в том, что нас ждет отличный атакующий футбол со множеством опасных моментов.

Алахуэленсе – АД Гресия 12.10.19

12.10.2019 пройдет большое количество футбольных матчей, но среди всех наиболее подходит для ставки встреча Алахуэленсе — АД Гресия. В букмекерских конторах не нее будет прием предматчевых ставок вплоть до 04:30 по Москве. Фаворитом считаются хозяева, которым уже удавалось выигрывать данное противостояние в этом году, одержав победу со счетом 2-0. В прошлом году команды встречались дважды, и если первый матч завершился ничьей, то во втором также сильнее был футбольный клуб АД Гресия.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Глядя на линию, предложенную букмекерами на матч команды Алахуэленсе и команды АД Гресия, наши эксперты не могли пройти мимо ряда ставок, так как считаем, что коэффициенты, выставленные букмекерами, являются не совсем верными. Но, обо всем по порядку. Хозяева поля точно должны быть фаворитами этого матча, так как у них более ровный состав и большой опыт выступлений на подобном уровне. Однако букмекеры чересчур занизили коэффициент на победу команды Алахуэленсе. При этом выставленная фора, скорее, подошла бы для баскетбольного матча, чем для футбольного. Команда АД Гресия при том, что не имеет известных футболистов, в прошлом сезоне смогла продемонстрировать качественный футбол. Причем, оборона – одно из главных качеств гостей, да и контратаковать команда АД Гресия тоже умеет очень хорошо. Поэтому, наши прогнозисты видят фору гостей хорошей ставкой в этом матче. Еще нам нравится ставка на общий тотал больше. Безусловно, играя в родных стенах, и постоянно действуя первым номером, команда Алахуэленсе точно забьет один-два гола, а контратаки гостей тоже должны привести к забитому мячу. Выходит, что тотал больше голов в этом матче – весьма перспективная ставка. Отдельно стоит сказать про нарушения. Оба клуба не относятся к грубым командам, получая крайне мало предупреждений. Матч не на столько принципиален, чтобы футболисты калечили или грубили друг другу, поэтому общий тотал желтых карточек в матче мы рекомендуем играть на меньше.

Прогноз Алахуэленсе – АД Гресия (30 августа 2018), ставки и коэффициенты

Букмекерские конторы уже полным ходом принимают ставки на футбольный поединок Алахуэленсе — АД Гресия, несмотря на то, что он пройдет еще не скоро, ведь организаторы собираются провести его 12.10.2019. Фаворитом считают хозяев, и это не удивительно, если брать во внимание статистику предыдущих встреч, ведь в десяти последних матчах между командами именно хозяева одержали семь побед, потерпев лишь одно поражение. Прямая трансляция игры по МСК будет осуществляться в 04:30.

Алахуэленсе

Несмотря на то, что все ожидали от футбольного клуба Алахуэленсе в дебютном сезоне провала, команда пока отличается стабильностью, благодаря чему не боится вылета, занимая третье место в турнирной таблице, так что еще есть хорошие шансы квалифицироваться в еврокубки. Успехи хозяев связаны с тем, что в межсезонье тренеру удалось пригласить в команду нескольких опытных игроков, которые хоть и являются ветеранами, но существенно влияют на игру, помогая своим молодым и неопытным партнерам. Правда, на данный момент футбольный клуб Алахуэленсе хорошие результаты демонстрирует в основном дома, где было уже шесть побед при одном поражение, а вот выездные поединки дебютанту даются намного сложнее. Наставник даже дома придерживается оборонительной модели игры, так что практически во всех матчах за хозяев играет лишь один нападающий. За ФК Алахуэленсе не может сыграть атакующий полузащитник, а под вопросом выход на поле левого полузащитника и центрального защитника.

АД Гресия

Несмотря на то, что сейчас только начало сезона, уже сейчас можно сказать, что вряд ли футбольному клубу АД Гресия удастся избежать понижения в классе. В межсезонье команду покинуло семь игроков основы, а никаких трансферов руководство не проводило, решив сэкономить деньги. Главному тренеру сейчас приходится рассчитывать в основном на игроков из молодежной академии, для которых этот сезон стал дебютным, так что с таким составом не получается показывать хорошую игру. Футбольный клуб АД Гресия замыкает турнирной таблицу, набрав только шесть очков, и гостям уже сейчас не хватает десяти очков, чтобы выбраться из зоны вылета. На выезде команда набрала больше очков, чем дома, но это вызвано более легким календарем гостевых матчей, так как получилось одержать единственную в этом сезоне победу над таким же аутсайдером. В предпоследнем туре прервалась восьмиматчевая серия поражений, но затем футбольный клуб АД Гресия снова проиграл, причем, со счетом 0-4. В составе гостей травмирован только правый вингер.

Интересные факты перед матчем Алахуэленсе – АД Гресия

Если выбирать фаворита в матче команды Алахуэленсе и команды АД Гресия, то здесь мнение наших прогнозистов полностью совпадает с мнением букмекеров, считающих, что гости сейчас находятся в лучшей форме, чем хозяева поля. Отметим, что прошлый сезон оба клуба завершили на мажорной ноте, при этом гостям удалось не только сохранить всех ключевых футболистов, но и подписать ряд известных игроков, а хозяева поля распродали своих лидеров, но пока не сделали ни одного более-менее значимого приобретения, которое бы способствовало усилению игры. В личных встречах между этими клубами в прошлом сезоне наблюдалось равное противостояние, учитывая кадровые изменения, произошедшие с командами, мы бы рекомендовали делать ставки на победу гостей в этом матче, так как их игра видится нам более уверенной. Хорошей ставкой в этом матче мы еще считаем ставку на тотал больше желтых карточек. Сама суть игры обеих команд сводится к быстрым переходам из обороны в атаку, а это означает, что футболисты не всегда успевают за своими оппонентами. Это должно сыграть нам на руку, вдобавок к этому, в личных встречах прошлого сезона обе команды игра довольно-таки грязно, так что наша ставка на предупреждения является вполне оправданной. Общий тотал голов в этом матча нам видится на больше, учитывая, что оба клуба имеют неплохую атаку, и не самую хорошую оборону, поэтому должны здесь обмениваться голами, что будет способствовать проходу нашего прогноза.

Выиграет в матче Алахуэленсе — 1.344, выиграет в матче АД Гресия — 6.35, матч закончится вничью — 4.74.

Алахуэленсе — АД Гресия. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Коста-Рики 12.10.2019

Журналисты очень активно обсуждают предстоящий футбольный поединок Алахуэленсе — АД Гресия, который намечается на 12.10.2019. Свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 04:30 по МСК, и до этого времени все болельщики должны найти свои места на трибунах, ведь пропустят начало игры. А матч обещает быть очень зрелищным, ведь команды в последних десяти встречах ни разу не завершали поединок без забитых голов, а зачастую тотал был более 2.5 мячей.

«Алахуэленсе»

Ранее залогом успеха футбольного клуба Алахуэленсе была сильная домашняя игра, благодаря которой команде удавалось даже финишировать в зоне еврокубков. Но, перед началом этого сезона у команды поменялся наставник, так что хозяева никак не могут найти свою игру, ведь слишком частыми стали ничейные результаты, а количество побед существенно упало. Безвыигрышная серия из двенадцати туров привела к тому, что данного тренера руководство все же уволило, так как команда опустилась в таблице к зоне вылета, и от аутсайдеров хозяев отделяло только два очка. Приход нового специалиста не тренерский пост позволил одержать две победы в трех матчах под его руководством, благодаря чему футбольный клуб Алахуэленсе немного отдалился от зоны вылета. Примечательно, что обе победы были на своем поле, так что команда подает надежды на возобновление мощного домашнего выступления. Сейчас у хозяев нет кадровых потерь, так как среди травмированных игроков нет представителей основного состава.

«АД Гресия»

Несмотря на то, что в прошлом сезоне футбольный клуб АД Гресия не сумел снова пробиться в еврокубки, президент не отказался от своего амбициозного проекта, так что был приглашен новый тренер, который известен своим нестандартным подходом к тренировочному процессу. Кроме того, были потрачены немалые деньги на усиление линии обороны, ведь пришло двое защитников, ранее выступавших в более титулованных клубах, но не имевших постоянной игровой практики. Пока у футбольного клуба АД Гресия получилось хорошо начать сезон, благодаря чему команда даже занимает третью строчку в турнирной таблице, всего на четыре очка отставая от лидера. Залогом успеха является сильная домашняя игра, а вот на выезде команда показывает слишком оборонительный футбол, так что самым распространенным результатом является ничья. В составе футбольного клуба АД Гресия травмированы правый вингер и двое центральных полузащитников, а также могут не выйти на поле левый и центральный защитники, пропустившие последний тур из-за небольших повреждений.

Статистика и личные встречи

Команда Алахуэленсе отлично провела предсезонную подготовку. В товарищеских матчах и начальных матчах нового сезона менеджер постарался задействовать всех футболистов, чтобы выбрать наиболее оптимальный состав. Похоже, ему это удалось, так как на своем поле команда Алахуэленсе является грозной силой, которая способна доставить проблемы любой команде. Гости пока только втягиваются в сезон. По сравнению с прошлым чемпионатом, команда АД Гресия существенно изменилась: ушли некоторые футболисты, на место которых были приглашены новые игроки. Однако пока новички только акклиматизируются в новом клубе, поэтому от них сложно ожидать конструктивных действий с первых матчей. В личных встречах преимущество находится на стороне команды Алахуэленсе, и сегодня наши прогнозисты не видят причин для того чтобы хозяевам поля не одержать победу. Поэтому мы рекомендуем ставить на то, что в матче победит команда Алахуэленсе. По количеству голов мы, все же, склоняемся к тому, что матч будет результативным, на это указывает статистика личных встреч, а также тот факт, что в составе обеих команд достаточно футболистов, способных своими техничными действиями создать голевой момент у ворот соперника. Мы ждем, что оба клуба смогут отличиться в этом матче, следовательно, общий тотал будет пробит. Отдельно хотелось бы указать на еще один неплохой исход – угловые. Оба клуба, при построении своих атак, активно задействуют фланги, поэтому во всех матчах подают много угловых. Так что сегодня, мы думаем, что выставленный букмекерами тотал угловых они пробьют.

«Алахуэленсе» — «АД Гресия»: кто фаворит грядущей встречи?

Алахуэленсе — АД Гресия. Прогноз на футбол (12.10.19)

Очень интересный матч – встреча команды Алахуэленсе и команды АД Гресия. Судя по товарищеским матчам, межсезонье и отдых пошли футболистам обеих команд на пользу. Клубы не только смогли определить с составами, в которых будут выступать в нынешнем сезоне, но и смогли решить ряд кадровых вопросов – попрощаться с одними футболистами, и пригласить в команду других. Пока рано говорить о том, как новички проявят себя в своих новых клубах, так как их главные матчи еще впереди. Достаточно сказать, что сейчас все мысли футболистов и менеджеров сосредоточены на том, чтобы достойно выступить в текущем сезоне. А для этого нужно заложить прочный фундамент в виде побед на старте чемпионата. Напомним, что в прошлом сезоне эти клубы выдавали довольно-таки горячие противостояния, в которых футболисты бились за каждый мяч. Скорее всего, что-то подобное ожидает нас и в этом матче, поэтому общий тотал желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. Так как футболисты лишь недавно пришли из отпуска и имеют недостаточную практику в лице официальных матчей, мы думаем, что общий тотал матча следует играть на больше, так как партнеры еще как следует не сыграны, что может приводить к ошибкам. Да и команда Алахуэленсе и команда АД Гресия отличаются неплохой средней линией и нападением, где много футболистов с хорошим завершающим ударом. Если выбирать фаворита матча, то симпатии наших прогнозистов на стороне хозяев поля. У команды Алахуэленсе все-таки состав покрепче, да и фактор родных трибун тоже говорят в пользу хозяев поля. Хотя гости здесь вполне могут наиграть и на ничью.

Алахуэленсе — АД Гресия: хозяева должны брать три очка

Команда Алахуэленсе и команда АД Гресия, по словам менеджеров, будут стараться оправдать надежды болельщиков и руководства, и в нынешнем сезоне будут стремиться показать лучшую игру, чтобы по итогам чемпионата занять высокое место в турнирной таблице. Оба клуба провели отличную подготовительную работу к новому сезону, которая позволила командам не только приобрести новых футболистов, но и сделать их частью клубов, что говорит о том, что в межсезонье футболисты не бездельничали, а активно наигрывали различные тактические схемы. Скорее всего, с первых матчей сезона все футболисты, входящие в составы команды Алахуэленсе и команды АД Гресия, будут стараться проявить себя, чтобы получить место в основе или возможность сыграть большее количество минут. Менеджеры понимают, что сезон только начинается, и пройти весь путь, демонстрируя ровные и стабильные результаты, будет очень и очень непросто, поэтому необходимо давать возможность всем футболистам проявить себя, чтобы в критический для команды момент можно было рассчитывать на Джокера, в лице удачно проведенной замены. От этого противостояния мы ждем только динамичного и результативного футбола, так как оба клуба вполне способны на это, и нет никаких факторов, которые могут этому помешать.

Команда Алахуэленсе в межсезонье провели серьезную кадровую политику, которая позволила клубу подписать ряд перспективных футболистов, которые, несомненно, должны усилить игру команды. Естественно, это ставит перед командами новые цели и задачи, так как руководство, вложив серьезные деньги в усиление клуба, хочет видеть результат. Команда АД Гресия слабо проявила себя на трансферном рынке. Скорее всего, это связано с тем, что у клуба ограниченный бюджет, да и все ключевые позиции закрыты футболистами, которые не первый сезон выступают в этой команде. Команда АД Гресия не ставит перед собой никаких значимых целей в турнирной таблице, поэтому фаворит этого противостояния очевиден. С другой стороны, есть шанс недооценки соперника, как уже было не раз в прошлом сезоне с футболистами команды Алахуэленсе, которые испытывали проблемы в тех матчах, где, казалось бы, должны уверенно побеждать. Однако сейчас другой случай, уже на старте сезона необходимо выйти в лидеры, и удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице. Поэтому наставник будет настраивать своих подопечных то, чтобы они реализовывали все свои моменты в атаке, и внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок. Конечно, гости в этом матче не питают иллюзий, однако клуб может упереться, так как имеет опытных и сыгранных защитников, да и на контратаках команда АД Гресия действовать умеет. Наши прогнозисты ждут здесь интересного противостояния, которое может стать еще более интересным, если хозяевам не удастся забить быстрый гол.

Алахуэленсе – АД Гресия: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Алахуэленсе и команды АД Гресия, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Алахуэленсе и команды АД Гресия сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Алахуэленсе и команды АД Гресия довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.