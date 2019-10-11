Бермудские острова — Мексика: команды сделают акцент на атаку

Бермудские острова — Мексика прогноз профессионала на футбол 12.10.19

«Бермудские острова» – «Мексика». 12.10.19. Прогноз и ставки на матч

Футбольный клуб Бермудские острова 12-го октября 2019 года сыграет уже третий матч подряд на своем поле. На этот раз в роли соперника будет выступать Мексика, так что в 04:00 по МСК хозяевам очень понадобится поддержка болельщиков. В этом году команды еще не встречались на футбольном поле, а в прошлом сезоне они играли дважды, и оба поединка завершились ничьей со счетом 0-0, так что болельщики надеются, что эта встреча будет интереснее.

Футбол – самый популярный вид спорта, армия поклонников которого простирается по всей территории земного шара. Особую популярность у болельщиков имеют известные европейские футбольные чемпионаты, в которых выступают знаменитые футбольные клубы, представленные известными футболистами. В ближайшем туре между собой сыграют команда Бермудские острова и команда Мексика. И этот матч, несомненно, станет главным событием не только тура в этом чемпионате, но и всего футбольного дня. Команды прекрасно знакомы всем любителям футбола, так как в них выступают известные футболисты, игру которых направляют не менее знаменитые менеджеры. По сути, противостояние будет происходить не только на футбольном поле, где игроки будут демонстрировать свой уровень подготовки и мастерства, но и на скамейке запасных, где менеджеры будут определять сильнейшего в хитрости построения тактических схем и реализации игровых наработок. Каждый матч этих соперников непредсказуем. Команды могут забить много голов, а могут сыграть в защитный футбол, результат которого будет определен одним единственным точным ударом. В любом случае, наши проделали огромный объем работы по поиску интересных предложений букмекерских контор, чтобы отыскать действительно прибыльные ставки. Мы уверены, что, несмотря на выбранную тактику, команда Бермудские острова и команда Мексика не разочаруют болельщиков, и покажут отличную игру.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бермудские острова — Мексика:

победа Бермудские острова – 22, ничья – 11.5, победа Мексика – 1.07

Прогноз на матч Бермудские острова – Мексика (Лига Наций КОНКАКАФ, матч национального перевентсва, воскресенье, 22 сентября):Футбольный клуб Бермудские острова получил от букмекеров на свою победу котировку 22, а по коэффициенту 1.07 можно сделать ставку на выигрыш ФК Мексика. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Оба клуба, матч которых выбрали для прогнозирования эксперты нашего портала, являются известными командами, которые ежегодно ведут борьбу только за самые высокие места в чемпионате. Команда Бермудские острова и команда Мексика в прошлом сезоне продемонстрировали отличный футбол, что позволило им занять достойные места в турнирной таблице. Судя по информации, из источников, которую использовали наши прогнозисты, межсезонье команды потратили на укрепление своих составов. Были сохранены не только лидеры команд, но и приглашены новые футболисты, которые позволят лидерам получать отдых в определенных матчах. Это необходимо, чтобы на протяжении сезона у команды были силы постоянно демонстрировать качественный футбол. Напомним, что сезон состоит не только из удачного старта и финиша, между ними еще довольно много матчей, в которых требуется показывать достойный результат. Между собой команда Бермудские острова и команда Мексика встречались в прошлом сезоне несколько раз. Они продемонстрировали классный футбол, и смогли порадовать болельщиков забитыми голами. Учитывая, что сезон только начинается, и футболисты изголодались по футболу, наши прогнозисты видят это противостояние достаточно активным, поэтому рекомендуем не пропустить этот матч, наблюдая за развитием событий и болея за хороший футбол, и свои ставки, сделанные по рекомендации наших прогнозистов. Напомним, что с нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже, там представлены ставки с подробным описанием каждой из них.

Бермудские острова – Мексика 12.10.19

12-го октября 2019 года пройдет большое количество футбольных матчей, но среди всех наиболее подходит для ставки встреча Бермудские острова — Мексика. В букмекерских конторах не нее будет прием предматчевых ставок вплоть до 04:00 по Москве. Фаворитом считаются хозяева, которым уже удавалось выигрывать данное противостояние в этом году, одержав победу со счетом 2-0. В прошлом году команды встречались дважды, и если первый матч завершился ничьей, то во втором также сильнее был футбольный клуб Мексика.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Равная линия на матч команды Бермудские острова и команды Бермудские острова, выставленная букмекерами, является правильной. В новом сезоне команда Бермудские острова и команда Мексика будут выступать обновленными составами, поэтому пока до конца непонятно, как именно будут действовать футболисты, какую тактическую схему выберут тренеры: оставят прошлогоднюю, либо будут прививать своим подопечным новую тактику. Вообще, хозяева всегда имели преимущество, так как фактор родного стадиона существенно прибавляет сил и является дополнительной мотивацией. В прошлом сезоне команда Бермудские острова уверенно выступала на своем стадионе, всем клубам без исключения было здесь играть очень непросто. Скорее всего, такая же тенденция продолжится и в этом сезоне. Гости в прошлом сезоне выступали крайне неудачно в выездных матчах. Возможно, что тренер в межсезонье постарался как-то исправить это, прививая своим подопечным выездную модель игры, способную принести результат. Вряд ли нас ждет открытая игра, так как и хозяева поля, и гости постараются максимально собранно сыграть в защите, что, в принципе, наталкивает на ставку на тотал меньше забитых голов в этом матче. Тщательный анализ выступлений клубов, а также уровня их подготовки к новому сезону, натолкнул наших прогнозистов на мысль, что наиболее вероятным результатом этого матча будет ничья. Да, коэффициент довольно высок, что, несомненно, пугает некоторых бетторов, однако это наиболее верная ставка на этот матч.

Прогноз Бермудские острова – Мексика (30 августа 2018), ставки и коэффициенты

Поклонники футбола 12-го октября 2019 года смогут насладиться игрой Бермудские острова — Мексика, в которой сыграют двое лучших клубов данного турнира. В этом сезоне это будет их первая встреча, и она начнется в 04:00 по московскому времени. Команды играли между собой дважды в прошлом году, и оба раза так и не получилось выявить победителя, так как матчи завершились со счетом 0-0 и 2-2.

Бермудские острова

За последние годы за футбольным клубом Бермудские острова закрепился образ крепкого середняка, ведь более десяти лет команде не угрожал вылет из дивизиона. Но, и особых достижений у хозяев нет, ведь за эти годы только дважды получилось пробиться в еврокубки, но там были вылеты на ранних стадиях. В этом сезоне у команды опять все стабильно, ведь несмотря на уход в межсезонье двух лидеров, тренерский штаб сумел найти хорошую замену в лице игроков молодежной академии, так что очень быстро новички вошли в игру и сейчас не ощущается нехватка ушедших футболистов. В данный момент футбольный клуб Бермудские острова идет восьмым в чемпионате, обладая девятиочковым преимуществом над аутсайдерами. А так как у хозяев не наблюдается спадов в игре, то вряд ли команда существенно опустятся в турнирной таблице. В последних десяти турах было только два поражения, а в этом матче футбольный клуб Бермудские острова может сыграть сильнейшим составом, благодаря отсутствию травм.

Мексика

Футбольный клуб Мексика является постоянным участником данного турнира, но постепенно команда играет все хуже, так что многие болельщики уже забыли те времена, когда велась борьба за квалификацию в еврокубки. В этом сезоне гостям важно хотя бы остаться в высшем дивизионе, ведь футбольный клуб расположился над зоной вылета, от которой его отделяет только три очка. Опуститься к аутсайдерам команда может после уже этого тура, так как слабо играет на выезде, одержав на данный момент только одну гостевую победу при уже шести поражениях. В составе гостей можно выделить всего трех игроков, которые показывают действительного хороший футбол, а слабым местом команды является правый фланг, где вообще нет быстрых игроков, так что он не несет никакой угрозы для соперников. Уже шесть матчей футбольный клуб Мексика не может выиграть, четыре раза сыграв вничью, и потерпев два поражения. Опорный защитник вынужден пропустить матч по семейным обстоятельствам.

Интересные факты перед матчем Бермудские острова – Мексика

Команда Бермудские острова отлично провела предсезонную подготовку. В товарищеских матчах и начальных матчах нового сезона менеджер постарался задействовать всех футболистов, чтобы выбрать наиболее оптимальный состав. Похоже, ему это удалось, так как на своем поле команда Бермудские острова является грозной силой, которая способна доставить проблемы любой команде. Гости пока только втягиваются в сезон. По сравнению с прошлым чемпионатом, команда Мексика существенно изменилась: ушли некоторые футболисты, на место которых были приглашены новые игроки. Однако пока новички только акклиматизируются в новом клубе, поэтому от них сложно ожидать конструктивных действий с первых матчей. В личных встречах преимущество находится на стороне команды Бермудские острова, и сегодня наши прогнозисты не видят причин для того чтобы хозяевам поля не одержать победу. Поэтому мы рекомендуем ставить на то, что в матче победит команда Бермудские острова. По количеству голов мы, все же, склоняемся к тому, что матч будет результативным, на это указывает статистика личных встреч, а также тот факт, что в составе обеих команд достаточно футболистов, способных своими техничными действиями создать голевой момент у ворот соперника. Мы ждем, что оба клуба смогут отличиться в этом матче, следовательно, общий тотал будет пробит. Отдельно хотелось бы указать на еще один неплохой исход – угловые. Оба клуба, при построении своих атак, активно задействуют фланги, поэтому во всех матчах подают много угловых. Так что сегодня, мы думаем, что выставленный букмекерами тотал угловых они пробьют.

Выиграет в матче Бермудские острова — 22, выиграет в матче Мексика — 1.07, матч закончится вничью — 11.5.

Бермудские острова — Мексика. Прогноз и ставки на матч. Лига Наций КОНКАКАФ 12-го октября 2019 года

Футболистам клуба Бермудские острова после длительной гостевой серии предстоит сыграть наконец-то домашний поединок, и пройдет он 12-го октября 2019 года. Соперник достался не самый легкий, а именно Мексика, так что наставник хозяев надеется, что болельщики команды в 04:00 по МСК устроят сильную поддержку игрокам, что поможет побороться за очки в таком принципиальном поединке. Это будет первая встреча команд в данном сезоне, а в прошлом они дважды сыграли вничью, и оба матча были без забитых голов.

«Бермудские острова»

Из-за того, что футбольный клуб Бермудские острова по итогам прошлого сезона не сумел пробиться в Лигу Чемпионов, с главным тренером руководство не стало подписывать новый контракт, посчитав нужным пригласить иностранного специалиста. Но, из-за языкового барьера наставник никак не может наладить взаимопонимание с подопечными, так что результаты хозяев упали, и на данный момент они идут лишь девятыми, уже практически безнадежно отстав от зоны Лиги Чемпионов. Даже на своем поле футбольный клуб Бермудские острова уже не является такой твердыней, как раньше, так как команда в родных стенах допустила три поражения, когда было лишь шесть выигранных матчей. Нельзя сказать, что у хозяев случаются провалы, ведь команда выступает стабильно, но практически все победы дались с большим трудом, а также футбольный клуб Бермудские острова стал намного чаще играть вничью. У хозяев очевидна проблема на левом фланге, где в лазарете находятся защитник и полузащитник, так что тренеру приходится выпускать резервистов либо игроков другого амплуа.

«Мексика»

В данный момент в футбольном клубе Мексика происходит смена поколений, так как по окончанию прошлого сезона уже много ветеранов завершили карьеру, а сейчас в составе команды еще есть игроки, которые находятся в зрелом возрасте, так что им сложно выступать по напряженному графику. Да, гости усилились многими молодыми игроками, но они еще набираются опыта. Из-за таких перестановок футбольный клуб Мексика в этом сезоне не особо радует результатами, занимая только шестую строчку турнирной таблицы, хотя ранее команда постоянно вела борьбу за чемпионский титул. С каждым месяцем гостям получается набирать форму, добиваясь лучшего взаимодействия между игроками, но все же Мексика пока не может показать тот уровень, который был виден еще в прошлом году. В последнем туре команда на своем поле потерпела поражение со счетом 0-3, а до этого была серия их трех ничьих подряд. Основной голкипер отбывает дисквалификацию за удаление в прошлой игре, а левый защитник может пропустить игру из-за небольшого повреждения.

Статистика и личные встречи

Команда Бермудские острова отлично провела предсезонную подготовку. В товарищеских матчах и начальных матчах нового сезона менеджер постарался задействовать всех футболистов, чтобы выбрать наиболее оптимальный состав. Похоже, ему это удалось, так как на своем поле команда Бермудские острова является грозной силой, которая способна доставить проблемы любой команде. Гости пока только втягиваются в сезон. По сравнению с прошлым чемпионатом, команда Мексика существенно изменилась: ушли некоторые футболисты, на место которых были приглашены новые игроки. Однако пока новички только акклиматизируются в новом клубе, поэтому от них сложно ожидать конструктивных действий с первых матчей. В личных встречах преимущество находится на стороне команды Бермудские острова, и сегодня наши прогнозисты не видят причин для того чтобы хозяевам поля не одержать победу. Поэтому мы рекомендуем ставить на то, что в матче победит команда Бермудские острова. По количеству голов мы, все же, склоняемся к тому, что матч будет результативным, на это указывает статистика личных встреч, а также тот факт, что в составе обеих команд достаточно футболистов, способных своими техничными действиями создать голевой момент у ворот соперника. Мы ждем, что оба клуба смогут отличиться в этом матче, следовательно, общий тотал будет пробит. Отдельно хотелось бы указать на еще один неплохой исход – угловые. Оба клуба, при построении своих атак, активно задействуют фланги, поэтому во всех матчах подают много угловых. Так что сегодня, мы думаем, что выставленный букмекерами тотал угловых они пробьют.

«Бермудские острова» — «Мексика»: кто фаворит грядущей встречи?

Бермудские острова — Мексика. Прогноз на футбол (12.10.19)

Выбирать фаворита в матче команды Бермудские острова и команды Мексика было довольно просто. Хозяева поля после успешного выступления в прошлом сезоне, расстались практически со всеми своими лидерами. Так что, сейчас эта команд хоть и с молодыми футболистами, но практически без опыта выступлений на таком высоком уровне. Многие могут говорить о том, что опыт – дело наживное, главное – желание и стремление. С этим можно согласиться, но не в матче с такой командой, как команда Мексика. Гости очень сильны, так как на протяжении уже нескольких сезонов выступают одни и тем же составом с небольшими изменениями. В матчах с такими коллективами всегда непросто, так как футболисты понимают друг друга с полувзгляда. Наши прогнозисты считают, что команда Бермудские острова пока не готова на равных играть с футболистами команды Мексика, и наш фаворит этого матча гости, на победу которых мы и рекомендуем делать ставки. Мы уже упоминали, что слаженный клуб не только очень тяжело обыграть, но ему и очень тяжело забить. Учитывая, что команда Мексика сама много не забивает своим соперникам, мы уверены в том, что в матче не будет много голов, следовательно, тотал меньше – тоже хорошая ставка в этом противостоянии. Очные противостояния этих клубов в прошлом сезоне были довольно грубыми, футболисты использовали жесткие приемы против своих соперников, за что рефери наказывал их желтыми карточками. Чего-то подобного стоит ждать и сегодня, так как матч обещает быть грубым, следовательно, общий тотал желтых карточек команды пробьют на больше.

Бермудские острова — Мексика: команды сделают акцент на атаку

Длительное время ставки на спорт находились под запретом. Сейчас с ростом популярности и доступности сети Интернет сделать ставку на футбол уже не является большой проблемой. Причем, можно уже выбирать, у каких букмекеров, и на какие события делать ставку на тот или иной футбольный матч. Да, наши прогнозисты отмечают, что сегодня букмекеры стараются привлечь новых клиентов богатым выбор ставок на основные и дополнительные события футбольных матчей. Выше мы писали о том, что вначале сезона еще очень тяжело определиться с реальной силой и возможностями команд, так как некоторым футболистам только предстоит стать частью команды, другие же футболисты еще не готовы к началу сезона. Определить готовность команды к сезону очень тяжело. В поисках достойных прогнозов нам приходится обрабатывать просто огромный поток информации, в котором мы выбираем крупицы важной информации, анализируем их, и уже в качестве прогноза предлагаем бетторам. На сегодняшний матч, соперниками в котором будут футболисты команды Бермудские острова и команды Мексика мы смогли выбрать несколько неплохих прогнозов, использовать которые или нет – каждый беттор уже решит сам для себя, но мы все равно посоветуем посмотреть матч этих команд, так как уверены в том, что он получится интересным.

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Бермудские острова и команды Мексика, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Бермудские острова и команды Мексика – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Бермудские острова – Мексика: статистика и история личных встреч

Команда Бермудские острова и команда Мексика относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Бермудские острова и команды Мексика является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Бермудские острова и команды Мексика выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.