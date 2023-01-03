Прогноз Чикаго Буллз (panteraxball) — Атланта Хокс (ViTOR) (03 января), ставки и коэффициенты

Чикаго Буллз (panteraxball) — Атланта Хокс (ViTOR). Прогноз, ставки на матч (03.01.23)

03 января в 14:25 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Чикаго Буллз (panteraxball) примет соперника по национальному первенству Атланта Хокс (ViTOR).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Чикаго Буллз (panteraxball) – Атланта Хокс (ViTOR) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 14:25 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 03 января и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Атланта Хокс (ViTOR).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чикаго Буллз (panteraxball) — Атланта Хокс (ViTOR):

Поклонники баскетбольного клуба Чикаго Буллз (panteraxball) намерены 03 января поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Атланта Хокс (ViTOR). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 14:25 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Чикаго Буллз (panteraxball)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Чикаго Буллз (panteraxball), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Чикаго Буллз (panteraxball) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (panteraxball) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Атланта Хокс (ViTOR)

Уже три недели баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Атланта Хокс (ViTOR) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Чикаго Буллз (panteraxball) — Атланта Хокс (ViTOR)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Чикаго Буллз (panteraxball) — Атланта Хокс (ViTOR), несмотря на то, что он должен пройти только 03 января. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 14:25 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Чикаго Буллз (panteraxball) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Чикаго Буллз (panteraxball) — Атланта Хокс (ViTOR) 03 января

Чикаго Буллз (panteraxball)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Чикаго Буллз (panteraxball) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Атланта Хокс (ViTOR)

Два года назад баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Чикаго Буллз (panteraxball) — Атланта Хокс (ViTOR) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Чикаго Буллз (panteraxball) — Атланта Хокс (ViTOR), который должен пройти 03 января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 14:25 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Чикаго Буллз (panteraxball) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Чикаго Буллз (panteraxball) — Атланта Хокс (ViTOR): хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Чикаго Буллз (panteraxball) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Чикаго Буллз (panteraxball) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Чикаго Буллз (panteraxball) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Чикаго Буллз (panteraxball) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Атланта Хокс (ViTOR) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чикаго Буллз (panteraxball) — Атланта Хокс (ViTOR). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Чикаго Буллз (panteraxball) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Чикаго Буллз (panteraxball) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Чикаго Буллз (panteraxball) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Атланта Хокс (ViTOR) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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