Прогноз Барангай Гинебра Сан Мигель — Бэй Ареа Дрэгонс (04 января), ставки и коэффициенты

Барангай Гинебра Сан Мигель — Бэй Ареа Дрэгонс. Прогноз, ставки на матч. Кубок Филиппин (04.01.23)

04-го января 2023 года в 12:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель примет соперника по национальному первенству Бэй Ареа Дрэгонс.



04-го января 2023 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Барангай Гинебра Сан Мигель – Бэй Ареа Дрэгонс, который начнется в 12:45 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Барангай Гинебра Сан Мигель были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Барангай Гинебра Сан Мигель — Бэй Ареа Дрэгонс:

В 12:45 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Барангай Гинебра Сан Мигель — Бэй Ареа Дрэгонс. Матч назначен на 04-го января 2023 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Барангай Гинебра Сан Мигель

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Барангай Гинебра Сан Мигель уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Барангай Гинебра Сан Мигель подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Барангай Гинебра Сан Мигель старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Бэй Ареа Дрэгонс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Бэй Ареа Дрэгонс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Бэй Ареа Дрэгонс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Бэй Ареа Дрэгонс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Барангай Гинебра Сан Мигель» — «Бэй Ареа Дрэгонс»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Барангай Гинебра Сан Мигель — Бэй Ареа Дрэгонс, несмотря на то, что он должен пройти только 04-го января 2023 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 12:45 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Барангай Гинебра Сан Мигель — Бэй Ареа Дрэгонс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.01.23)

Барангай Гинебра Сан Мигель

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Барангай Гинебра Сан Мигель сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Барангай Гинебра Сан Мигель бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Бэй Ареа Дрэгонс

После того, как баскетбольный клуб Бэй Ареа Дрэгонс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Бэй Ареа Дрэгонс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Бэй Ареа Дрэгонс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Барангай Гинебра Сан Мигель — Бэй Ареа Дрэгонс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Барангай Гинебра Сан Мигель — Бэй Ареа Дрэгонс, который должен пройти 04-го января 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 12:45 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Барангай Гинебра Сан Мигель — Бэй Ареа Дрэгонс: хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Барангай Гинебра Сан Мигель играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Барангай Гинебра Сан Мигель сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Бэй Ареа Дрэгонс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Бэй Ареа Дрэгонс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Бэй Ареа Дрэгонс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барангай Гинебра Сан Мигель — Бэй Ареа Дрэгонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Барангай Гинебра Сан Мигель является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Барангай Гинебра Сан Мигель проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Барангай Гинебра Сан Мигель нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Бэй Ареа Дрэгонс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Бэй Ареа Дрэгонс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Бэй Ареа Дрэгонс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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