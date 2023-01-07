Прогноз Като/Сутджиади — Маттек-Сэндс/Фернандез (08-го января), ставки и коэффициенты

Като/Сутджиади — Маттек-Сэндс/Фернандез. Прогноз, ставки на матч. WTA (08.01.23)

08-го января 2023 года в 09:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Като/Сутджиади , а противостоять в этом поединке будет Маттек-Сэндс/Фернандез.



Судья теннисного матча Като/Сутджиади — Маттек-Сэндс/Фернандез должен дать знак о старте игры в 09:05 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 08-го января 2023 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Като/Сутджиади и Маттек-Сэндс/Фернандез более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Като/Сутджиади имеет четыре победы, то Маттек-Сэндс/Фернандез может похвастаться лишь двумя победами.



Като/Сутджиади — Маттек-Сэндс/Фернандез. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Като/Сутджиади — Маттек-Сэндс/Фернандез, которая пройдет 08-го января 2023 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 09:05 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Като/Сутджиади

На данный момент Като/Сутджиади является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Като/Сутджиади однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Като/Сутджиади демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Като/Сутджиади хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Като/Сутджиади часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Маттек-Сэндс/Фернандез

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Маттек-Сэндс/Фернандез на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Маттек-Сэндс/Фернандез демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Маттек-Сэндс/Фернандез имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Маттек-Сэндс/Фернандез намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Маттек-Сэндс/Фернандез не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Маттек-Сэндс/Фернандез будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Маттек-Сэндс/Фернандез и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Маттек-Сэндс/Фернандез умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Като/Сутджиади — Маттек-Сэндс/Фернандез. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Като/Сутджиади и Маттек-Сэндс/Фернандез являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Като/Сутджиади — Маттек-Сэндс/Фернандез. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.01.23)

Като/Сутджиади

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Като/Сутджиади проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Като/Сутджиади в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Като/Сутджиади больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Като/Сутджиади уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Маттек-Сэндс/Фернандез

Выступать в зале Маттек-Сэндс/Фернандез не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Маттек-Сэндс/Фернандез старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Маттек-Сэндс/Фернандез принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Маттек-Сэндс/Фернандез демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Маттек-Сэндс/Фернандез даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Маттек-Сэндс/Фернандез хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Като/Сутджиади — Маттек-Сэндс/Фернандез Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Като/Сутджиади и Маттек-Сэндс/Фернандез начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Като/Сутджиади и Маттек-Сэндс/Фернандез показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Като/Сутджиади и Маттек-Сэндс/Фернандез провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Като/Сутджиади и Маттек-Сэндс/Фернандез действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Като/Сутджиади — Маттек-Сэндс/Фернандез: соперники не будут долго запрягать

Като/Сутджиади и Маттек-Сэндс/Фернандез которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Като/Сутджиади имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Маттек-Сэндс/Фернандез хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Като/Сутджиади. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Маттек-Сэндс/Фернандез умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Като/Сутджиади довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Маттек-Сэндс/Фернандез вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Като/Сутджиади.

СЕГОДНЯ МАТЧ Като/Сутджиади — Маттек-Сэндс/Фернандез. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Като/Сутджиади и Маттек-Сэндс/Фернандез. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Като/Сутджиади и для Маттек-Сэндс/Фернандез, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-619716-prognoz-na-match-rinki-hidzhikata-kristofer-okonnel-08-01-23/