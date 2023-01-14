Прогноз на бой Томас Петерсен (США) — Ричард Фостер (США) 14-го января

«Томас Петерсен (США)» – «Ричард Фостер (США)». 14.01.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 14-го января букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Томас Петерсен (США) — Ричард Фостер (США). На ринге его участники появятся в 06:40 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Томас Петерсен (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 06:40 по московскому времени Томас Петерсен (США) и Ричард Фостер (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 14-го января, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Томас Петерсен (США) и Ричард Фостер (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Томас Петерсен (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Томас Петерсен (США) — Ричард Фостер (США):

победа Томас Петерсен (США) – 1.1, ничья – 65, победа Ричард Фостер (США) – 6.65

Прогноз на матч Томас Петерсен (США) – Ричард Фостер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14-го января :

По коэффициенту 1.1 ставить на то, что выиграет Томас Петерсен (США) не очень выгодно, а вот Ричард Фостер (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 6.65.

История личных встреч

На профессиональном ринге Томас Петерсен (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Томас Петерсен (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Томас Петерсен (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Томас Петерсен (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Томас Петерсен (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Ричард Фостер (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Ричард Фостер (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Ричард Фостер (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Ричард Фостер (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Ричард Фостер (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Томас Петерсен (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Томас Петерсен (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Томас Петерсен (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Томас Петерсен (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Томас Петерсен (США) валится с ног. К тому же, Томас Петерсен (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Томас Петерсен (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Ричард Фостер (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ричард Фостер (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ричард Фостер (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ричард Фостер (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ричард Фостер (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Томас Петерсен (США) – Ричард Фостер (США) 14.01.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Томас Петерсен (США) и Ричард Фостер (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Томас Петерсен (США) и Ричард Фостер (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Томас Петерсен (США) и Ричард Фостер (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Томас Петерсен (США) и Ричард Фостер (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Томас Петерсен (США) легко справится с таким соперником, как Ричард Фостер (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Томас Петерсен (США) — Ричард Фостер (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ричард Фостер (США).

Томас Петерсен (США)

Свою самую выдающуюся победу Томас Петерсен (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Томас Петерсен (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Томас Петерсен (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Томас Петерсен (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Томас Петерсен (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Ричард Фостер (США)

Последний раз Ричард Фостер (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Ричард Фостер (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Ричард Фостер (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Ричард Фостер (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Ричард Фостер (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Ричард Фостер (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Томас Петерсен (США) — Ричард Фостер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14-го января

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Томас Петерсен (США) — Ричард Фостер (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Томас Петерсен (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Томас Петерсен (США) — Ричард Фостер (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ричард Фостер (США) выиграет нокаутом.

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