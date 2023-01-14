Сигортам.Нет Иту — Анкарагуку Мамак Беледиеси. Прогноз, ставки на матч(14.01.23)

Прогноз Сигортам.Нет Иту — Анкарагуку Мамак Беледиеси (14 января), ставки и коэффициенты

Сигортам.Нет Иту — Анкарагуку Мамак Беледиеси (14.01.2023), ставки и коэффициенты

14.01.2023 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Турции, в котором на своей площадке местный клуб Сигортам.Нет Иту примет соперника по национальному первенству Анкарагуку Мамак Беледиеси.



Баскетболисты клубов Сигортам.Нет Иту и Анкарагуку Мамак Беледиеси в 14:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 14.01.2023. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Сигортам.Нет Иту одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Сигортам.Нет Иту также является лидером по количеству побед.



Сигортам.Нет Иту — Анкарагуку Мамак Беледиеси. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 14:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Сигортам.Нет Иту — Анкарагуку Мамак Беледиеси. Матч назначен на 14.01.2023, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Сигортам.Нет Иту

Пока баскетбольному клубу Сигортам.Нет Иту никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Сигортам.Нет Иту показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Анкарагуку Мамак Беледиеси

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Анкарагуку Мамак Беледиеси сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Анкарагуку Мамак Беледиеси проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Анкарагуку Мамак Беледиеси травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 14.01.2023 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Сигортам.Нет Иту — Анкарагуку Мамак Беледиеси. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 14:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Сигортам.Нет Иту дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Анкарагуку Мамак Беледиеси удалось одержать победу у себя дома.



Сигортам.Нет Иту — Анкарагуку Мамак Беледиеси. Прогноз, ставки на матч(14.01.23)

Сигортам.Нет Иту

Сейчас баскетбольный клуб Сигортам.Нет Иту демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сигортам.Нет Иту играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Сигортам.Нет Иту вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Анкарагуку Мамак Беледиеси

Два года назад баскетбольный клуб Анкарагуку Мамак Беледиеси доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Анкарагуку Мамак Беледиеси играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Сигортам.Нет Иту — Анкарагуку Мамак Беледиеси Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Сигортам.Нет Иту — Анкарагуку Мамак Беледиеси пройдет 14.01.2023, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 14:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Сигортам.Нет Иту — Анкарагуку Мамак Беледиеси: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Сигортам.Нет Иту проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сигортам.Нет Иту позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сигортам.Нет Иту играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сигортам.Нет Иту сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Анкарагуку Мамак Беледиеси сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Анкарагуку Мамак Беледиеси выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Анкарагуку Мамак Беледиеси показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Анкарагуку Мамак Беледиеси не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сигортам.Нет Иту — Анкарагуку Мамак Беледиеси. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сигортам.Нет Иту является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сигортам.Нет Иту проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сигортам.Нет Иту нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Анкарагуку Мамак Беледиеси не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Анкарагуку Мамак Беледиеси уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Анкарагуку Мамак Беледиеси очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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