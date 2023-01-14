Кливленд Кавальерс (Ugren) — Майами Хит (Ralelb): гости способны удивить фаворита

Прогноз Кливленд Кавальерс (Ugren) — Майами Хит (Ralelb) (14 января), ставки и коэффициенты

Кливленд Кавальерс (Ugren) — Майами Хит (Ralelb) (14-го января), ставки и коэффициенты

14-го января в 10:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Кливленд Кавальерс (Ugren) примет соперника по национальному первенству Майами Хит (Ralelb).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Кливленд Кавальерс (Ugren) и Майами Хит (Ralelb). Оно пройдет 14-го января, так что можно не сомневаться, что в 10:10 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Кливленд Кавальерс (Ugren) — Майами Хит (Ralelb). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Ugren) проводит на своей площадке, и 14-го января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Майами Хит (Ralelb). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 10:10 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Кливленд Кавальерс (Ugren), а один раз сильнее были игроки БК Майами Хит (Ralelb).

Кливленд Кавальерс (Ugren)

В этом сезоне баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Ugren) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Ugren) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Ugren) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Кливленд Кавальерс (Ugren) нет более травмированных игроков основы.



Майами Хит (Ralelb)

Прогресс баскетбольного клуба Майами Хит (Ralelb) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Майами Хит (Ralelb) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Майами Хит (Ralelb) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Кливленд Кавальерс (Ugren) — Майами Хит (Ralelb), несмотря на то, что он должен пройти только 14-го января. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 10:10 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Ugren) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Кливленд Кавальерс (Ugren) — Майами Хит (Ralelb) (14-го января), ставки и коэффициенты

Кливленд Кавальерс (Ugren)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Ugren) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Майами Хит (Ralelb)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Майами Хит (Ralelb) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Майами Хит (Ralelb) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Майами Хит (Ralelb) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Кливленд Кавальерс (Ugren) — Майами Хит (Ralelb) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 14-го января можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Кливленд Кавальерс (Ugren) — Майами Хит (Ralelb), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 10:10 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Кливленд Кавальерс (Ugren) — Майами Хит (Ralelb): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Ugren) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Ugren) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Кливленд Кавальерс (Ugren) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (Ugren) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Майами Хит (Ralelb) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Майами Хит (Ralelb) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Майами Хит (Ralelb) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кливленд Кавальерс (Ugren) — Майами Хит (Ralelb). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (Ugren) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Ugren) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (Ugren) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Майами Хит (Ralelb) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Майами Хит (Ralelb) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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