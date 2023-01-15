Прогноз Джей Кларк — Кенай Ортис Гонсалес (15.01.2023), ставки и коэффициенты

Джей Кларк — Кенай Ортис Гонсалес. Прогноз, ставки на матч (15.01.23)

15-го января 2023 года в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Джей Кларк , а противостоять в этом поединке будет Кенай Ортис Гонсалес.



В 17:30 по Москве Джей Кларк и Кенай Ортис Гонсалес выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 15-го января 2023 года. Единственный раз Джей Кларк и Кенай Ортис Гонсалес встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Джей Кларк сейчас считается фаворитом.



Джей Кларк — Кенай Ортис Гонсалес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 15-го января 2023 года откроет его противостояние Джей Кларк — Кенай Ортис Гонсалес. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:30 по МСК, то есть до начала игры. Джей Кларк и Кенай Ортис Гонсалес отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кенай Ортис Гонсалес может гордиться семью победами, а вот Джей Кларк имеет только пять выигранных встреч.

Джей Кларк

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Джей Кларк находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Джей Кларк является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Джей Кларк умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Джей Кларк обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Джей Кларк может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Кенай Ортис Гонсалес

Нынешняя форма, которую демонстрирует Кенай Ортис Гонсалес еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Кенай Ортис Гонсалес постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Кенай Ортис Гонсалес пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Кенай Ортис Гонсалес не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Кенай Ортис Гонсалес не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Джей Кларк — Кенай Ортис Гонсалес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.01.23)

Джей Кларк

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Джей Кларк, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Джей Кларк уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Джей Кларк старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Джей Кларк, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Джей Кларк не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Джей Кларк все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Джей Кларк точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кенай Ортис Гонсалес

Кенай Ортис Гонсалес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Кенай Ортис Гонсалес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Кенай Ортис Гонсалес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Кенай Ортис Гонсалес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Кенай Ортис Гонсалес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Джей Кларк — Кенай Ортис Гонсалес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джей Кларк и Кенай Ортис Гонсалес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джей Кларк и Кенай Ортис Гонсалес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джей Кларк и Кенай Ортис Гонсалес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джей Кларк и Кенай Ортис Гонсалес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джей Кларк — Кенай Ортис Гонсалес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Джей Кларк и Кенай Ортис Гонсалес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Джей Кларк сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кенай Ортис Гонсалес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Джей Кларк – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Джей Кларк и Кенай Ортис Гонсалес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джей Кларк — Кенай Ортис Гонсалес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джей Кларк и Кенай Ортис Гонсалес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джей Кларк, и Кенай Ортис Гонсалес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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