Colombia (TBL) — New Zealand (TBL): хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз Colombia (TBL) — New Zealand (TBL) (17.01.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Colombia (TBL) — New Zealand (TBL) 17-го января 2023 года

17-го января 2023 года в 14:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Table Basketball League, в котором на своей площадке местный клуб Colombia (TBL) примет соперника по национальному первенству New Zealand (TBL).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Colombia (TBL) – New Zealand (TBL), запланированный на 17-го января 2023 года. Баскетболисты появятся на площадке в 14:40 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб New Zealand (TBL), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Colombia (TBL) — New Zealand (TBL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Colombia (TBL) — New Zealand (TBL), запланированное на 17-го января 2023 года. Поставить на матч можно будет до 14:40 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба New Zealand (TBL) была еще пять лет назад.

Colombia (TBL)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Colombia (TBL) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Colombia (TBL) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Colombia (TBL) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



New Zealand (TBL)

Президент баскетбольного клуба New Zealand (TBL) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба New Zealand (TBL) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб New Zealand (TBL) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Colombia (TBL)» — «New Zealand (TBL)»: прогноз автора

На 17-го января 2023 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Colombia (TBL) — New Zealand (TBL). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 14:40 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Colombia (TBL) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба New Zealand (TBL) удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Colombia (TBL) — New Zealand (TBL) 17-го января 2023 года

Colombia (TBL)

Сейчас баскетбольный клуб Colombia (TBL) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Colombia (TBL) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Colombia (TBL) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

New Zealand (TBL)

В прошлом матче баскетбольный клуб New Zealand (TBL) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб New Zealand (TBL) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба New Zealand (TBL) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Colombia (TBL) — New Zealand (TBL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Colombia (TBL) — New Zealand (TBL), который должен пройти 17-го января 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 14:40 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Colombia (TBL) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Colombia (TBL) — New Zealand (TBL): хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Colombia (TBL) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Colombia (TBL) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Colombia (TBL) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб New Zealand (TBL) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба New Zealand (TBL) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Colombia (TBL) — New Zealand (TBL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Colombia (TBL) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Colombia (TBL) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Colombia (TBL) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба New Zealand (TBL) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб New Zealand (TBL) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба New Zealand (TBL) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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