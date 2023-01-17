Прогноз Хоутон/Хэндс — Джонс/Хуссей (17 января), ставки и коэффициенты

Хоутон/Хэндс — Джонс/Хуссей. Прогноз, ставки на матч (17.01.23)

17-го января в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хоутон/Хэндс , а противостоять в этом поединке будет Джонс/Хуссей.



Хоутон/Хэндс считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Джонс/Хуссей 17-го января будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 19:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Хоутон/Хэндс — Джонс/Хуссей. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 17-го января осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Хоутон/Хэндс — Джонс/Хуссей вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Хоутон/Хэндс и Джонс/Хуссей не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 19:00 по МСК.

Хоутон/Хэндс

В этом сезоне Хоутон/Хэндс показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Хоутон/Хэндс играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Хоутон/Хэндс умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Хоутон/Хэндс и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Хоутон/Хэндс будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Хоутон/Хэндс чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Джонс/Хуссей

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Джонс/Хуссейв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Джонс/Хуссей играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Джонс/Хуссей держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Джонс/Хуссей демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Джонс/Хуссей находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Хоутон/Хэндс — Джонс/Хуссей

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Хоутон/Хэндс и Джонс/Хуссей. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Хоутон/Хэндс и Джонс/Хуссей в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Хоутон/Хэндс и Джонс/Хуссей имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Хоутон/Хэндс — Джонс/Хуссей. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.01.23)

Хоутон/Хэндс

Несмотря на внушительный возраст, Хоутон/Хэндс демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Хоутон/Хэндс гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Хоутон/Хэндс обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Хоутон/Хэндс снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Хоутон/Хэндс может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Джонс/Хуссей

В этом сезоне Джонс/Хуссей действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Джонс/Хуссей обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Джонс/Хуссей не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Джонс/Хуссей не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Джонс/Хуссей имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Хоутон/Хэндс — Джонс/Хуссей Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хоутон/Хэндс и Джонс/Хуссей начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хоутон/Хэндс и Джонс/Хуссей показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хоутон/Хэндс и Джонс/Хуссей провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хоутон/Хэндс и Джонс/Хуссей действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хоутон/Хэндс — Джонс/Хуссей: андердог способен удивить фаворита

Хоутон/Хэндс и Джонс/Хуссей которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хоутон/Хэндс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джонс/Хуссей хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хоутон/Хэндс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джонс/Хуссей умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хоутон/Хэндс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джонс/Хуссей вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хоутон/Хэндс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хоутон/Хэндс — Джонс/Хуссей. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Хоутон/Хэндс и Джонс/Хуссей. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Хоутон/Хэндс и для Джонс/Хуссей, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-627424-prognoz-na-match-sapfir-pro-zhen-granat-pro-zhen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-17-01-23/