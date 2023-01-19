Пол Мартин Тиффон — Майкл Жу: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Пол Мартин Тиффон — Майкл Жу (19-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Пол Мартин Тиффон — Майкл Жу (19 января), ставки и коэффициенты

19 января в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пол Мартин Тиффон , а противостоять в этом поединке будет Майкл Жу.



Теннисное противостояние Пол Мартин Тиффон — Майкл Жу пройдет 19 января, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 17:00 по московскому времени. Хотя Пол Мартин Тиффон и Майкл Жу уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Майкл Жу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пол Мартин Тиффон — Майкл Жу:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19 января откроет его противостояние Пол Мартин Тиффон — Майкл Жу. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. Пол Мартин Тиффон и Майкл Жу отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Майкл Жу может гордиться семью победами, а вот Пол Мартин Тиффон имеет только пять выигранных встреч.

Пол Мартин Тиффон

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Пол Мартин Тиффон находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Пол Мартин Тиффон является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Пол Мартин Тиффон умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Пол Мартин Тиффон обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Пол Мартин Тиффон может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Майкл Жу

Нынешняя форма, которую демонстрирует Майкл Жу еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Майкл Жу постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Майкл Жу пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Майкл Жу не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Майкл Жу не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Пол Мартин Тиффон — Майкл Жу

Пол Мартин Тиффон и Майкл Жу – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Пол Мартин Тиффон — Майкл Жу (19 января), ставки и коэффициенты

Пол Мартин Тиффон

Пол Мартин Тиффон не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Пол Мартин Тиффон любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Пол Мартин Тиффон умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Пол Мартин Тиффон не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Пол Мартин Тиффон умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Майкл Жу

Этот сезон Майкл Жу проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Майкл Жу снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Майкл Жу слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Майкл Жу допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Пол Мартин Тиффон — Майкл Жу Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Пол Мартин Тиффон и Майкл Жу. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Пол Мартин Тиффон и Майкл Жу встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Пол Мартин Тиффон и Майкл Жу довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Пол Мартин Тиффон и Майкл Жу подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Пол Мартин Тиффон — Майкл Жу: андердог способен удивить фаворита

Пол Мартин Тиффон и Майкл Жу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Пол Мартин Тиффон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Майкл Жу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Пол Мартин Тиффон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Майкл Жу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Пол Мартин Тиффон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Майкл Жу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Пол Мартин Тиффон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пол Мартин Тиффон — Майкл Жу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Пол Мартин Тиффон и Майкл Жу букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Пол Мартин Тиффон и Майкл Жу проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-629235-storm-zhen-mercury-zhen-prognoz-professionala-19-01-23/