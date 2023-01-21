Никлас Салминен/Стевенс — Корня/Мартос Горнес: порядок побьёт класс

Прогноз Никлас Салминен/Стевенс — Корня/Мартос Горнес (21.01.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Никлас Салминен/Стевенс — Корня/Мартос Горнес 21-го января 2023 года

21-го января 2023 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Никлас Салминен/Стевенс , а противостоять в этом поединке будет Корня/Мартос Горнес.



Так как Никлас Салминен/Стевенс в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Корня/Мартос Горнес, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 21-го января 2023 года. Но, доказать обратное Никлас Салминен/Стевенс все же сможет в 19:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Никлас Салминен/Стевенс — Корня/Мартос Горнес:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 21-го января 2023 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Никлас Салминен/Стевенс — Корня/Мартос Горнес. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 19:00 по Москве, пока не начался поединок. Никлас Салминен/Стевенс и Корня/Мартос Горнес еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Никлас Салминен/Стевенс

В этом сезоне Никлас Салминен/Стевенс показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Никлас Салминен/Стевенс сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Никлас Салминен/Стевенс еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Никлас Салминен/Стевенс обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Никлас Салминен/Стевенс играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Никлас Салминен/Стевенс любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Корня/Мартос Горнес

На этом турнире Корня/Мартос Горнес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Корня/Мартос Горнес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Корня/Мартос Горнес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Корня/Мартос Горнес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Корня/Мартос Горнес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Корня/Мартос Горнес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Никлас Салминен/Стевенс и Корня/Мартос Горнес уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Никлас Салминен/Стевенс — Корня/Мартос Горнес 21-го января 2023 года

Никлас Салминен/Стевенс

Несмотря на внушительный возраст, Никлас Салминен/Стевенс демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Никлас Салминен/Стевенс гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Никлас Салминен/Стевенс обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Никлас Салминен/Стевенс снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Никлас Салминен/Стевенс может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Корня/Мартос Горнес

Несмотря на свой молодой возраст, Корня/Мартос Горнес демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Корня/Мартос Горнес уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Корня/Мартос Горнес станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Корня/Мартос Горнес, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Корня/Мартос Горнес умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Корня/Мартос Горнес имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Никлас Салминен/Стевенс — Корня/Мартос Горнес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Никлас Салминен/Стевенс и Корня/Мартос Горнес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Никлас Салминен/Стевенс — Корня/Мартос Горнес: порядок побьёт класс

Никлас Салминен/Стевенс и Корня/Мартос Горнес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Никлас Салминен/Стевенс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Корня/Мартос Горнес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Никлас Салминен/Стевенс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Корня/Мартос Горнес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Никлас Салминен/Стевенс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Корня/Мартос Горнес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Никлас Салминен/Стевенс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Никлас Салминен/Стевенс — Корня/Мартос Горнес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Никлас Салминен/Стевенс и Корня/Мартос Горнес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Никлас Салминен/Стевенс и для Корня/Мартос Горнес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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