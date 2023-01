Кентукки Bайлдкэтс — Техас A&M Эйджис. Прогноз, ставки на матч (21.01.23)

Прогноз Кентукки Bайлдкэтс — Техас A&M Эйджис (21-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

21-го января 2023 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кентукки Bайлдкэтс примет соперника по национальному первенству Техас A&M Эйджис.

В 22:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Кентукки Bайлдкэтс и Техас A&M Эйджис займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 21-го января 2023 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Техас A&M Эйджис в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Принципиальный баскетбольный поединок Кентукки Bайлдкэтс — Техас A&M Эйджис назначен на 21-го января 2023 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 22:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Кентукки Bайлдкэтс

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Кентукки Bайлдкэтс уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Кентукки Bайлдкэтс подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Кентукки Bайлдкэтс старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Техас A&M Эйджис

Уже три недели баскетбольный клуб Техас A&M Эйджис выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Техас A&M Эйджис удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Техас A&M Эйджис одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

На 21-го января 2023 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Кентукки Bайлдкэтс — Техас A&M Эйджис. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 22:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Кентукки Bайлдкэтс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Техас A&M Эйджис удалось одержать победу у себя дома.



Баскетбольный клуб Кентукки Bайлдкэтс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 21-го января 2023 года сыграет матч против БК Техас A&M Эйджис. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 22:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Кентукки Bайлдкэтс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

