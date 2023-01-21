Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен): хозяева должны брать три очка

Прогноз Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) (21 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) 21-го января 2023 года

21-го января 2023 года в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии, в котором на своей площадке местный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) примет соперника по национальному первенству Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен).



21-го января 2023 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) – Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен), который начнется в 22:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 22:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) и Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 21-го января 2023 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен)

На этот матч баскетболисты клуба Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Болельщики баскетбольного клуба Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) собираются 21-го января 2023 года активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 22:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) (21-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 21-го января 2023 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 22:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен): хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Ацциаерие Валь Бруна Больцано (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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