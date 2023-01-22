Барбастро — КФ Каламоча: единоборств будет много, голов — нет

Прогноз на матч Барбастро — КФ Каламоча. Рекомендуемые ставки от экспертов 22.01.23

«Барбастро» – «КФ Каламоча». 22.01.23. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Барбастро пообещали 22-го января 2023 года на своем поле взять реванш у ФК КФ Каламоча за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 14:00 по Москве. В целом, футбольный клуб Барбастро является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



Команда Барбастро и команда КФ Каламоча, судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Барбастро в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Барбастро – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Барбастро сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Барбастро. Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Барбастро на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Барбастро только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Барбастро — КФ Каламоча:

В случае победы хозяев букмекеры выплатят выигрыш по коэффициенту 1.81, но, если в футбольном матче Барбастро — КФ Каламоча сильнее будут хозяева, то выиграет котировка 4.36. При ничейном результате конторы выплатят по коэффициенту 3.2.

Прогноз на матч Барбастро – КФ Каламоча (Чемпионат Испании, матч национального перевентсва, воскресенье, 22-го января 2023 года):Футбольный клуб Барбастро получил от букмекеров на свою победу котировку 1.81, а по коэффициенту 4.36 можно сделать ставку на выигрыш ФК КФ Каламоча. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Барбастро и команды КФ Каламоча нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Барбастро и команда КФ Каламоча – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Барбастро – КФ Каламоча 22.01.23

До 22-го января 2023 года еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок Барбастро — КФ Каламоча. Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 14:00 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Барбастро и команды КФ Каламоча нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Барбастро и команда КФ Каламоча будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Барбастро и команды КФ Каламоча является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Барбастро – КФ Каламоча (22-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Команда Барбастро и команда КФ Каламоча – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда КФ Каламоча демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды Барбастро начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда КФ Каламоча, а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда Барбастро, и команда КФ Каламоча активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.

Барбастро

В прошлом сезоне футбольный клуб Барбастро неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Барбастро сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Барбастро выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

КФ Каламоча

Два года назад футбольный клуб КФ Каламоча стал настоящей сенсацией, сумев в первом же сезоне в высшем дивизионе пробиться в еврокубки. Но, главного тренера выкупил более богатый клуб, и наставник потянул за собой четверых игроков основы. В итоге, в прошлом году команда финишировала в нижней части чемпионата, а после того, как летом ушли еще некоторые игроки, футбольный клуб КФ Каламоча сейчас идет на третьем с конца месте, так что ему грозит понижение в классе. Чтобы выбраться из зоны вылета, гостям не хватает двух очков. Но, футболисты клуба КФ Каламоча в последнее время настолько слабо играют, что даже эти два очка набрать не так просто. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения, сумев сыграть вничью только дома с клубом из нижней части турнирной таблицы. На выезде футбольный клуб КФ Каламоча не одержал еще ни одной победы, но нельзя сказать, что команда полностью безнадежна, ведь она хорошо играет в нападении. Но, если бы гости еще и умели обороняться, то ситуация не была бы такой удручающей. Под вопросом выход на поле двух центральный полузащитников, а левый защитник и опорник однозначно не выйдут на поле.

Интересные факты перед матчем Барбастро – КФ Каламоча

Наши эксперты не согласны с теми котировками, которые букмекеры выставили на матч команды Барбастро и команды КФ Каламоча. Напомним, что сейчас хозяевам поля крайне необходимы очки, так как в оставшихся матчах сезона клуб еще сохраняет шансы на то, чтобы выбраться из подвалов турнирной таблицы. А вот гости уже справились со своей задачей на этот сезон, за несколько туров до конца чемпионата команда КФ Каламоча набрала достаточное количество очков, что позволило клубу комфортно обосноваться в середине турнирной таблицы. По информации наших экспертов, хозяева поля серьезно настроены победить в этом матче, они будут выставлять основной состав, а вот гости панируют использовать футболистов резерва. Именно поэтому мы не согласны с высокими котировками на победу хозяев поля, которые предлагают букмекеры. Возможно, это связано с тем, что команды занимают разные места в турнирной таблице, однако, сейчас все говорит о том, что необходимо делать ставки на победу команды Барбастро, что мы и рекомендуем делать. Общий тотал голов в матче мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды смогут много забить, уровень исполнителей в составах обеих команд не очень высок, поэтому, мы полагаем, что исход матча решит один забитый мяч. А вот нарушений и предупреждений в матче должно быть много, так как хозяева поля и гости – футбольные команды, которые между собой не сильно ладят, поэтому в матчах между этими командами всегда много грубости. Общий тотал угловых тоже лучше заигрывать на меньше, так как клубы редко задействуют фланги для атаки, а в этом матче игра, преимущественно, будет идти в центре поля, поэтому много угловых команды подать не должны.

Игра закончится победой Барбастро — 1.81, нет победителей в игре — 3.2, игра закончится победой КФ Каламоча — 4.36.



Барбастро — КФ Каламоча. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Испании 22-го января 2023 года

Наши эксперты не согласны с тем, как букмекеры оценили шансы команд на победу в матче команды Барбастро и команды КФ Каламоча. Напомним, что хозяева поля уже могут считать нынешний сезон для себя завершенным, так как в турнирной таблице они не могут подняться выше, но и вылет из чемпионата им не грозит. А вот гости вполне способны побороться за более высокое место в чемпионате, причем, по словам менеджера гостей, он настраивает своих подопечных на то, что они смогут завоевать путевку в престижный футбольный турнир по итогам нынешнего сезона. Для этого клубу необходимо стабильно набирать очки в следующих матчах, и, судя по настрою и отсутствию травмированных игроков, у команды должно все получиться. Однако букмекеры считают иначе, они полагают, что фаворитом этого противостояния являются хозяева поля. Мы же считаем по-другому, поэтому, предлагаем бетторам заиграть ставку на победу гостей с высоким коэффициентом. Те бетторы, которые опасаются рисковать, могут сделать ставки на то, что команда КФ Каламоча не проиграет в этом матче, на что тоже предлагается хороший коэффициент. Общий тотал матча команды должны перебивать. В составе одной и другой команды выступают хорошие футболисты, а сами клубы играют в атакующий футбол. Тем более, что в большинстве личных встреч эти клубы забивали много голов и с запасом перебивали тотал. Общее количество угловых мы тоже рассматриваем на больше, исходя из атакующего стиля обеих команд. А вот нарушений и карточек в матче не должно быть много так как оба клуба играют в аккуратный футбол и между собой редко пробивают предложенные букмекерами тоталы по нарушениям и желтым карточкам.

«Барбастро»

Внушительный отрыв от преследователей расслабил футбольный клуб Барбастро, который начал слишком часто терять очки в последних матчах. В последних шести турах было одно поражение и два ничейных результата, а ведь до этого команда демонстрировала победную серию из пятнадцати туров. Такие потери очков не сильно повлияли на турнирное положение, ведь Барбастро остается лидером чемпионата, а преимущество над второй строчкой хоть и уменьшилось, но все равно составляет десять очков. Все три матча, которые футбольный клуб Барбастро не сумел выиграть, были на выезде, а на своем поле команда продолжает побеждать, и предпосылок к тому, что хозяевам в этом кто-то сможет помешать, пока нет. Лидер обладает одной из самых надежных линий обороны, а также великолепно играет в нападении, в среднем радуя своих болельщиков тремя мячами за игру. Серьезных кадровых потерь нет, ведь хоть и травмировано два опытных защитника, но они в этом сезоне выходили в основном на замену.



«КФ Каламоча»

В прошлом сезоне футбольный клуб КФ Каламоча выиграл чемпионский титул, но в этом сезоне речь о защите трофея даже не идет. У главного тренера начались проблемы со многими игроками основного состава, так что уже нет того сыгранного боевого коллектива, который всех громил в прошлом году. Гости занимают в чемпионате только четвертую строчку, а отставание от лидера настолько большое, что команде сейчас остается бороться только за то, чтобы не упустить свое место в еврокубках. Футбольный клуб КФ Каламоча одинаково играет как в родных стенах, так и в выездных матчах, а в этом сезоне гости разве что демонстрируют надежную игру в обороне, но результативность команды по сравнению с прошлым годом сильно упала. Недавно ФК КФ Каламоча выдал серию из восьми матчей без поражений, но в последнем туре команда неожиданно уступила на своем поле аутсайдеру, пропустив в свои ворота три безответных мяча. Единственная потеря гостей это левый нападающий.

Статистика и личные встречи

Матч команды Барбастро и команды КФ Каламоча, несомненно, привлечет внимание большого количества любителей футбола. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают великолепный футбол, а лидеры команд творят настоящие чудеса. Помимо того что эти футбольные клубы демонстрируют прекрасные результаты в чемпионате, они еще принимают участие в ряде различных турниров, где их результатам тоже можно только позавидовать. Вот такой вот чемпионский матч ждет всех любителей футбола, и наши эксперты просто не смогли оказаться в стороне от такого противостояния. Много известных футбольных экспертов уже высказали свое мнение относительно того, как будут развиваться события в этом матче. В СМИ устраивают многочисленные конкурсы, предлагая каждому любителю футбола предсказать счет противостояния команды Барбастро и команды КФ Каламоча. Естественно, так как игра заинтересует всех. Однако эксперты нашего портала решили не делать прогнозы на победителя матча. Такое противостояние, как встреча команды Барбастро и команды КФ Каламоча – само по себе большое событие в мире современного футбола. Поэтому мы решили сосредоточить свое внимание на статистических показателях этого матча, благо, что команды встречаются между собой не впервые. Нам удалось найти много интересных данных, которые помогли нам выбрать качественные ставки в букмекерских конторах. Со всеми прогнозами, касательно этого матча, можно ознакомиться ниже, всем удачных ставок и отличного футбольного вечера!

«Барбастро» — «КФ Каламоча»: кто фаворит грядущей встречи?

Барбастро — КФ Каламоча. Прогноз на футбол (22.01.23)

Непростой матч ждет всех любителей футбола. Команда Барбастро сыграет с футболистами команды КФ Каламоча. Мы уже говорили о том, что сейчас, в преддверии окончания чемпионата, все матчи между командами будут иметь весомое значение, так как обоим соперникам необходим только положительный результат. Напомним, что оба клуба сейчас ведут борьбу за то, чтобы удержать верхние строчки турнирной таблицы, однако, учитывая большую конкуренцию, сделать это очень непросто. Очный матч – отличная возможность отобрать очки у прямого конкурента, однако сделать это будет очень и очень непросто. В первую очередь, в таком противостоянии следует обращать внимание на фолы. Рефери будет очень принципиальный, поэтому фолы и общий тотал желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. Вдобавок к этим ставкам, можно рассмотреть ставки на пенальти и удаление, ведь футболисты не будут церемониться друг с другом. Общий тотал угловых лучше играть на меньше, так как матч будет проходить, преимущественно, в центре поля, следовательно, стандартов будет мало. Общий тотал забитых голов в этом матче мы тоже рассматриваем на меньше. У команды Барбастро и команды КФ Каламоча хорошая защита, которая меньше всех пропустила в этом чемпионате, да и характер матча не позволяет обеим командам бежать вперед, забывая об обороне. Относительно фаворита, скорее тут отдадим предпочтение хозяевам поля, за счет поддержки родных трибун, однако от ставок на исход воздержимся, так как такие матчи лучше смотреть, чем делать на них ставки.

Барбастро — КФ Каламоча: единоборств будет много, голов — нет

Мы неоднократно писали о том, что ежедневно в мире проводится огромное количество интересных футбольных противостояний. Причем, совсем не обязательно, что эти футбольные матчи проводятся в рамках известных европейских чемпионатов. Сегодня все больше футбольных клубов занимаются тем, что создают собственные футбольные академии, в которых готовят будущих звезд мирового футбола. Команды, которые занимаются таким бизнесом, являются обычными середняками обычных чемпионатов, они знают для чего существуют, являясь трамплином для юных талантов в большой спорт. Наши эксперты знают немало таких команд, кстати, матчи некоторых из них мы прогнозировали, одних давно, других – недавно. Неважно. Сейчас важно другое, современный футбол развивается, приобретает более молодое лицо, молодежь сейчас стремится на вершину футбольного Олимпа. Во всех известных футбольных клубам лидеры – молодые футболисты, которые, несмотря на молодой возраст, уверенно ведут за собой свои клубы, не боясь принимать ответственные решения в трудные моменты игры. Современный футбол воспитывает настоящих лидеров, которые заставляют любить эту игру еще больше.

Ведущие спортивные эксперты в футбольной встрече Барбастро — КФ Каламоча находятся на стороне хозяев, советуя сделать ставку на их индивидуальный тотал более 1.5 мяча.

Барбастро – КФ Каламоча: статистика и история личных встреч

Команда Барбастро и команда КФ Каламоча относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Барбастро и команды КФ Каламоча является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Барбастро и команды КФ Каламоча выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.