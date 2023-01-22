Прогноз Бенджамин Игнасио Эррера Делукки — Андрей Чепелев (22-го января), ставки и коэффициенты

Бенджамин Игнасио Эррера Делукки — Андрей Чепелев. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (22.01.23)

22 января в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бенджамин Игнасио Эррера Делукки , а противостоять в этом поединке будет Андрей Чепелев.



Буквально несколько дней назад Бенджамин Игнасио Эррера Делукки и Андрей Чепелев играли свои матчи, а теперь уже 22 января им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 17:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Бенджамин Игнасио Эррера Делукки имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бенджамин Игнасио Эррера Делукки — Андрей Чепелев:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Бенджамин Игнасио Эррера Делукки — Андрей Чепелев, которая пройдет 22 января в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 17:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Бенджамин Игнасио Эррера Делукки

В этом сезоне Бенджамин Игнасио Эррера Делукки имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Бенджамин Игнасио Эррера Делукки может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Бенджамин Игнасио Эррера Делукки еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Андрей Чепелев

Андрей Чепелев имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Андрей Чепелев уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Андрей Чепелев умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Андрей Чепелев обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Андрей Чепелев проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

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Бенджамин Игнасио Эррера Делукки — Андрей Чепелев. Прогноз, ставки на матч(22.01.23)

Бенджамин Игнасио Эррера Делукки

Несмотря на внушительный возраст, Бенджамин Игнасио Эррера Делукки демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бенджамин Игнасио Эррера Делукки гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бенджамин Игнасио Эррера Делукки обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бенджамин Игнасио Эррера Делукки снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бенджамин Игнасио Эррера Делукки может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Андрей Чепелев

В этом сезоне Андрей Чепелев действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Андрей Чепелев обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Андрей Чепелев не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Андрей Чепелев не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Андрей Чепелев имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Бенджамин Игнасио Эррера Делукки — Андрей Чепелев Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бенджамин Игнасио Эррера Делукки и Андрей Чепелев начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бенджамин Игнасио Эррера Делукки и Андрей Чепелев показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бенджамин Игнасио Эррера Делукки и Андрей Чепелев провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бенджамин Игнасио Эррера Делукки и Андрей Чепелев действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бенджамин Игнасио Эррера Делукки — Андрей Чепелев: снова ждем результативной игры

Бенджамин Игнасио Эррера Делукки и Андрей Чепелев которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бенджамин Игнасио Эррера Делукки имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Андрей Чепелев хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бенджамин Игнасио Эррера Делукки. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Андрей Чепелев умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бенджамин Игнасио Эррера Делукки довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Андрей Чепелев вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бенджамин Игнасио Эррера Делукки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бенджамин Игнасио Эррера Делукки — Андрей Чепелев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бенджамин Игнасио Эррера Делукки и Андрей Чепелев букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бенджамин Игнасио Эррера Делукки и Андрей Чепелев проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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