Прогноз на бой Эрик Алекин (США) — Тад Джин (США) 28-го января 2023 года

«Эрик Алекин (США)» – «Тад Джин (США)». 28.01.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 28.01.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Эрик Алекин (США) — Тад Джин (США). На ринге его участники появятся в 05:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Эрик Алекин (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Эрик Алекин (США) — Тад Джин (США) пройдет 28.01.2023, и можно не сомневаться, что в 05:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Эрик Алекин (США) имеет две победы нокаутом, а Тад Джин (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрик Алекин (США) — Тад Джин (США):

победа Эрик Алекин (США) – 0, ничья – 0, победа Тад Джин (США) – 0

Прогноз на матч Эрик Алекин (США) – Тад Джин (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28.01.2023 :

Букмекерские конторы на бой Эрик Алекин (США) — Тад Джин (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Эрик Алекин (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Эрик Алекин (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Эрик Алекин (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Эрик Алекин (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Эрик Алекин (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Тад Джин (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Тад Джин (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Тад Джин (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Тад Джин (США) должен быть в хорошей физической форме. Тад Джин (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Эрик Алекин (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эрик Алекин (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эрик Алекин (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эрик Алекин (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эрик Алекин (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эрик Алекин (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Тад Джин (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Тад Джин (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Тад Джин (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Тад Джин (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Тад Джин (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Эрик Алекин (США) – Тад Джин (США) 28.01.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эрик Алекин (США) и Тад Джин (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эрик Алекин (США) и Тад Джин (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Эрик Алекин (США) и Тад Джин (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Эрик Алекин (США) и Тад Джин (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Эрик Алекин (США) и Тад Джин (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эрик Алекин (США) легко справится с таким соперником, как Тад Джин (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эрик Алекин (США) и Тад Джин (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Тад Джин (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эрик Алекин (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Эрик Алекин (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Эрик Алекин (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Эрик Алекин (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Эрик Алекин (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Тад Джин (США)

В данный момент Тад Джин (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Тад Джин (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Тад Джин (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Тад Джин (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Эрик Алекин (США) — Тад Джин (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28.01.2023

Так как Эрик Алекин (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Тад Джин (США).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Эрик Алекин (США) — Тад Джин (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Эрик Алекин (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://evolvegame.ru/cat3-635238-daniel-mazur-ginek-barton-prognoz-professionala-na-tennis-26-01-23/

http://rockaluga.ru/cat1-827751-prognoz-yannik-rahman-duarte-vale-26-yanvarya-stavki-i-koefficienty/