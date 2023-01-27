Прогноз на бой Йоддой Кевсамрит (Таи) — Сонгчайной Киацонгрит (Таи) 27 января

«Йоддой Кевсамрит (Таи)» – «Сонгчайной Киацонгрит (Таи)». 27.01.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Йоддой Кевсамрит (Таи) проведет 27 января, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Сонгчайной Киацонгрит (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 27 января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Йоддой Кевсамрит (Таи) — Сонгчайной Киацонгрит (Таи). Это будет продолжаться вплоть до 15:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йоддой Кевсамрит (Таи) — Сонгчайной Киацонгрит (Таи):

победа Йоддой Кевсамрит (Таи) – 0, ничья – 0, победа Сонгчайной Киацонгрит (Таи) – 0

Прогноз на матч Йоддой Кевсамрит (Таи) – Сонгчайной Киацонгрит (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27 января :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Йоддой Кевсамрит (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Сонгчайной Киацонгрит (Таи), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Йоддой Кевсамрит (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Йоддой Кевсамрит (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Йоддой Кевсамрит (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Йоддой Кевсамрит (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Йоддой Кевсамрит (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Йоддой Кевсамрит (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Йоддой Кевсамрит (Таи) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Сонгчайной Киацонгрит (Таи) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Сонгчайной Киацонгрит (Таи) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Сонгчайной Киацонгрит (Таи) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Сонгчайной Киацонгрит (Таи) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Сонгчайной Киацонгрит (Таи) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Йоддой Кевсамрит (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Йоддой Кевсамрит (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Йоддой Кевсамрит (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Йоддой Кевсамрит (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Йоддой Кевсамрит (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Йоддой Кевсамрит (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Сонгчайной Киацонгрит (Таи) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Сонгчайной Киацонгрит (Таи) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Сонгчайной Киацонгрит (Таи) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Сонгчайной Киацонгрит (Таи) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Сонгчайной Киацонгрит (Таи), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Йоддой Кевсамрит (Таи) – Сонгчайной Киацонгрит (Таи) 27.01.23

Появление на ринге таких бойцов, как Йоддой Кевсамрит (Таи) и Сонгчайной Киацонгрит (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Йоддой Кевсамрит (Таи) и Сонгчайной Киацонгрит (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Йоддой Кевсамрит (Таи) и Сонгчайной Киацонгрит (Таи). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Йоддой Кевсамрит (Таи) и Сонгчайной Киацонгрит (Таи) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Йоддой Кевсамрит (Таи) и Сонгчайной Киацонгрит (Таи) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Йоддой Кевсамрит (Таи) и Сонгчайной Киацонгрит (Таи), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Йоддой Кевсамрит (Таи) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Йоддой Кевсамрит (Таи) и Сонгчайной Киацонгрит (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Йоддой Кевсамрит (Таи)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Йоддой Кевсамрит (Таи) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Йоддой Кевсамрит (Таи) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Йоддой Кевсамрит (Таи) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Йоддой Кевсамрит (Таи) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Сонгчайной Киацонгрит (Таи)

Никаких высот Сонгчайной Киацонгрит (Таи) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Сонгчайной Киацонгрит (Таи) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Сонгчайной Киацонгрит (Таи) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Сонгчайной Киацонгрит (Таи) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Йоддой Кевсамрит (Таи) — Сонгчайной Киацонгрит (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27 января

Никто не сомневается, что Йоддой Кевсамрит (Таи) намного сильнее, чем Сонгчайной Киацонгрит (Таи), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Йоддой Кевсамрит (Таи) — Сонгчайной Киацонгрит (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Сонгчайной Киацонгрит (Таи) выиграет нокаутом.

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