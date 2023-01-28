Бостон Селтикс (TTP) — Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Бостон Селтикс (TTP) — Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) (28 января), ставки и коэффициенты

Бостон Селтикс (TTP) — Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) (28-го января), ставки и коэффициенты

28-го января в 16:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бостон Селтикс (TTP) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Бостон Селтикс (TTP) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 28-го января предстоит поединок против БК Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX). По московскому времени начало игры будет в 16:20. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Бостон Селтикс (TTP) — Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Бостон Селтикс (TTP) — Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX), запланированное на 28-го января. Поставить на матч можно будет до 16:20 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) была еще пять лет назад.

Бостон Селтикс (TTP)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Бостон Селтикс (TTP) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Бостон Селтикс (TTP) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Бостон Селтикс (TTP) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX)

На данный момент баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Бостон Селтикс (TTP)» — «Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX)»: прогноз автора

Болельщики баскетбольного клуба Бостон Селтикс (TTP) собираются 28-го января активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 16:20 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Бостон Селтикс (TTP) — Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) 28-го января

Бостон Селтикс (TTP)

В этом сезоне баскетбольный клуб Бостон Селтикс (TTP) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Бостон Селтикс (TTP) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Бостон Селтикс (TTP) — Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Бостон Селтикс (TTP) — Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX), который должен пройти 28-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 16:20 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Бостон Селтикс (TTP) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Бостон Селтикс (TTP) — Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Бостон Селтикс (TTP) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Бостон Селтикс (TTP) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Бостон Селтикс (TTP) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Бостон Селтикс (TTP) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бостон Селтикс (TTP) — Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Бостон Селтикс (TTP) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Бостон Селтикс (TTP) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Бостон Селтикс (TTP) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (SKYFOX) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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