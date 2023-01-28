Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — Хай Поинт Пэнтерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.01.23)

Прогноз Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — Хай Поинт Пэнтерс (28.01.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — Хай Поинт Пэнтерс 28 января

28 января в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз примет соперника по национальному первенству Хай Поинт Пэнтерс.



28 января состоится баскетбольный матч Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз – Хай Поинт Пэнтерс, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 22:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — Хай Поинт Пэнтерс:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз проводит на своей площадке, и 28 января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Хай Поинт Пэнтерс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 22:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз, а один раз сильнее были игроки БК Хай Поинт Пэнтерс.

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз

Летом баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Хай Поинт Пэнтерс

Уже три недели баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Хай Поинт Пэнтерс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

NCAA, Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — Хай Поинт Пэнтерс

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — Хай Поинт Пэнтерс, запланированного на 28 января. На площадке игроки обеих команд появятся в 22:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз и Хай Поинт Пэнтерс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз.



Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — Хай Поинт Пэнтерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.01.23)

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз

В последние годы Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Хай Поинт Пэнтерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Хай Поинт Пэнтерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — Хай Поинт Пэнтерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 28 января, и в его рамках состоится поединок Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — Хай Поинт Пэнтерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 22:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — Хай Поинт Пэнтерс: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз — Хай Поинт Пэнтерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Хай Поинт Пэнтерс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Хай Поинт Пэнтерс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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