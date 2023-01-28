Прогноз Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (29-го января), ставки и коэффициенты

Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. Прогноз, ставки на матч (29.01.23)

29.01.2023 в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз примет соперника по национальному первенству Арканзас Стэйт Рэд Вулфс.



В 00:30 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Аппалачи Стэйт Маунтейнирз – Арканзас Стэйт Рэд Вулфс, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 29.01.2023, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс.



Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 00:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Аппалачи Стэйт Маунтейнирз и Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 29.01.2023. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Аппалачи Стэйт Маунтейнирз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Аппалачи Стэйт Маунтейнирз

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Аппалачи Стэйт Маунтейнирз отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Арканзас Стэйт Рэд Вулфс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч

Вплоть до 29.01.2023 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. А так как начало встречи в 00:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. Прогноз, ставки на матч(29.01.23)

Аппалачи Стэйт Маунтейнирз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Аппалачи Стэйт Маунтейнирз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Арканзас Стэйт Рэд Вулфс

В прошлом матче баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс, который должен пройти 29.01.2023 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аппалачи Стэйт Маунтейнирз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Аппалачи Стэйт Маунтейнирз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Аппалачи Стэйт Маунтейнирз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat1-637161-vingaker-lund-prognoz-i-stavki-ot-specialista-28-01-23/